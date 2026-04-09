FMI llama a bancos centrales a encontrar un equilibrio

Los responsables de los bancos centrales deben estar preparados para endurecer la política monetaria a fin de evitar una espiral inflacionaria si persisten las perturbaciones en los precios de la energía provocadas por la guerra, pero también deben estar atentos a un posible debilitamiento de la demanda que podría desaconsejar los aumentos de tasas, dijo Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Georgieva habló en un acto previo a las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial de la próxima semana que, si se mantiene el alto el fuego en la guerra de Irán y la crisis del suministro de petróleo es de corta duración, los bancos centrales podrían mantener las tasas estables con sólo un ligero aumento de la inflación. Esto se traduciría en una flexibilización de facto de la política monetaria.

La directora gerente advirtió contra la tentación de los bancos centrales de precipitarse a subir las tasas de interés, tras haber tardado en responder a la inflación posterior a la pandemia por Covid-19, y les instó a mantenerse atentos a los datos.

“Estén atentos, concéntrense en las condiciones, porque si suben las tasas de forma prematura e innecesaria, estarán frenando el crecimiento”, afirmó Georgieva. “Por lo tanto, la demanda podría reducirse y de una crisis de oferta se pasa a una crisis de oferta y demanda. La situación puede ponerse fea”.

La guerra en Medio Oriente, ha perturbado el transporte marítimo mundial y provocado un aumento de 50% en el precio del petróleo. El FMI advirtió esta semana que la guerra provocará un aumento de los precios y una ralentización del crecimiento, independientemente de cuándo termine.

Mucho dependerá de cuánto dure la guerra y del daño que deje a su paso, expresó Georgieva, señalando que los mercados esperan que los principales bancos centrales endurezcan su política.

Advirtió que existe el riesgo de que las expectativas de inflación se descontrolen y desencadenen una costosa espiral inflacionaria.

Las expectativas de inflación a corto plazo han aumentado, pero las de a largo plazo no han cambiado, dijo, y añadió: “Esto es muy bueno e importante”.

Los responsables del FMI están colaborando con los países para ayudarles a elaborar paquetes de apoyo fiscal con cláusulas de caducidad que garanticen su carácter temporal, al tiempo que subrayan que las políticas fiscales y monetarias no deben actuar en sentidos opuestos, afirmó.

“Añadir a la mezcla un estímulo financiado con déficit aumentaría la carga sobre la política monetaria”, afirmó. “Sería como conducir con un pie en el acelerador y otro en el freno: nada bueno”.