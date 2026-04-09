Precios al productor repuntaron a 2.77% anual en marzo

En medio de la incertidumbre por los conflictos en Medio Oriente, que elevaron el precio internacional del petróleo, la inflación a los productores en México repuntó en marzo pasado, de acuerdo con la información divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En el tercer mes del año, el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), incluyendo el petróleo, presentó un avance mensual de 1.72%, con lo que en su comparación anual la inflación a los productores en México fue de 2.77 por ciento.

El mayor nivel desde octubre

El dato de marzo representó un repunte desde la tasa de 1.11% anual que se reportó en febrero, así como el mayor nivel desde octubre del año pasado.

“Pasó de 1.11 a 2.77% anual, máximo de cinco meses. Reflejó alzas en precios de materias primas (petróleo, maíz, trigo, acero, aluminio) y fertilizantes, mayores costos logísticos y la menor apreciación cambiaria, por el conflicto en Irán”, indicó Alejandro Saldaña, economista en jefe de Ve por Más (Bx+).

El reporte señaló que el Índice de Mercancías y Servicios de Uso Intermedio, considerando el petróleo, presentó un incremento de 1.72% en comparación mensual, mientras que en comparación con marzo del año pasado el aumento fue de 2.46 por ciento.

En el caso del Índice de Mercancías y Servicios Finales, incluyendo el petróleo, el Inegi informó que presentó un avance de 1.73% en comparación con febrero pasado, mientras que en comparación anual el crecimiento fue de 2.89 por ciento.

Caída en precios primarios

En el reporte, se observó que de las tres actividades económicas en el país, sólo en el sector primario se observó una disminución de precios en el mes de marzo.

Así, los precios de las actividades primarias, en donde se engloba a la agricultura, pesca, caza, ganadería y similares, cayeron 1.05% en comparación con marzo del año pasado.

En el caso de las actividades secundarias, que engloba al sector industrial del país, en marzo presentaron una inflación anual de 2.22 por ciento. Al interior, el mayor incremento fue en el costo para los productores en la industria minera, el cual subió 19.70% en comparación anual.

Por su parte, las actividades terciarias, en donde se encuentran la industria de los servicios, mostró una inflación a los productores de 4.15% en comparación anual. Dentro de este sector, la mayor inflación se presentó para los productores que se dedican a los servicios educativos, con un alza de 6.12%, seguida de los servicios de alojamientos y preparación de alimentos, con 5.55 por ciento.