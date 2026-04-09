Gasto en pensiones alcanza su nivel más alto durante el primer bimestre del 2026

En el primer bimestre de 2026, el gasto en pensiones contributivas alcanzó el nivel más alto del que se tenga registro para un periodo similar y acaparó 28.2% de todo el gasto programable del gobierno.

El pasivo por pensiones contributivas del gobierno federal ascendió a 291,487 millones de pesos en los dos primeros meses del presente año, un crecimiento de 4.4% en términos reales respecto al mismo periodo del 2025.

Eso significa que el gobierno gastó alrededor de 5,042 millones de pesos al día para pagar las pensiones y jubilaciones que tiene a su cargo, como las de la Ley 73 del IMSS, las de los trabajadores del Estado y las de dependencias como Pemex y la CFE.

Ello, cabe destacar, sin contar el gasto de la Pensión Universal de los Adultos Mayores (PUAM), una pensión no contributiva pero que también representa un pasivo importante para el gobierno federal y de la cual solo se tienen datos en los informes trimestrales de finanzas públicas.

Según cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el gasto en pensiones en el primer bimestre representó más de nueve veces lo que destinó el gobierno a inversión física.

El sistema pensionario de reparto del Instituto Mexicano del Seguro Social (Ley 73) es el que actualmente le representa una mayor carga presupuestal al gobierno federal, de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).

Después del sistema de la Ley 73 del IMSS, el segundo que mayor carga presupuestal representa es la PUAM, que no está considerado en el dato al primer bimestre, y luego el sistema de reparto del ISSSTE.

Sin embargo, hay otros sistemas pensionarios que también se sostienen con gasto público y representan una carga presupuestal considerable, como los de dependencias públicas como Pemex, la Comisión Federal Electricidad (CFE), y Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

Tope a “pensiones doradas” no soluciona problema

En marzo, el Congreso de la Unión avaló una reforma constitucional promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum para topar las pensiones de exmandos de confianza de organismos descentralizados como Pemex, la CFE y LyFC.

Esto luego de que el gobierno de la presidenta Sheinbaum diera a conocer las exorbitantes pensiones que reciben algunos exfuncionarios de estas dependencias, de hasta un millón de pesos en el caso de tres extrabajadores de LyFC.

Ahora con la reforma se toparán las pensiones del ex personal de confianza de esas dependencias y otras (Nafin, Bancomext y Banobras) a la mitad del sueldo de la presidenta Sheinbaum, es decir, 67,145 pesos al mes.

Si bien en su momento especialistas reconocieron que la medida era justa, la mayoría coincidieron en que esta reforma poco hace por resolver el problema del creciente pasivo pensionario de México.

En 2025, el gasto total del gobierno en pensiones (tanto contributivas como no contributivas) superó los 2 billones de pesos por primera vez en un solo año y se estima que seguirá creciendo en el corto y mediano plazo a medida que la población en México va envejeciendo.

Representó más de nueve veces lo que destinó el gobierno a inversión física.