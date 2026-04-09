Walt Disney aplica tijera a 1,000 empleados

The Walt Disney Company, despedirá hasta 1,000 empleados, como parte de su estrategia de ahorro de costos.

La mayoría de los puestos son de la división de marketing de la compañía, de acuerdo con un reporte del periódico The Wall Street Journal.

Disney lleva al menos un par de años despidiendo en diversas áreas de la empresa, con la intención de generar ahorros y al mismo tiempo aumentar su flujo de caja.

Los despidos realizados por Disney afectan a las divisiones de distribución, medios, parques, centros turísticos y en el canal deportivo ESPN.

Terra Quantum, anunció que planea cotizar en el Nasdaq este año mediante una fusión con una empresa estadounidense de adquisición con fines especiales (SPAC) en una operación que valoraría a la empresa de tecnología cuántica germano-suiza en 3,250 millones de dólares.

Terra Quantum, que cuenta entre sus clientes con la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, optó por cotizar en la Unión Americana porque el país es el motor de crecimiento del sector y es pionero en el establecimiento de normas regulatorias, declaró a Reuters su fundador, presidente y director ejecutivo, Markus Pflitsch.

Terra Quantum llevaría el acuerdo con Mountain Lake Acquisition Corp. Pflitsch afirmó que será un accionista importante y que el nombre y la dirección de Terra Quantum se mantendrían.

Intel y Google impulsan en conjunto el uso de unidades centrales de procesamiento (CPU) centradas en la inteligencia artificial (IA) y desarrollar procesadores de infraestructura personalizados, dado que el uso de la IA genera una renovada demanda de chips.

Las empresas están dejando de utilizar la IA para entrenar modelos y se centran cada vez más en su implementación, lo que aumenta la necesidad de chips de CPU generalistas diseñados para gestionar cargas de trabajo pesadas.

Según el acuerdo, la unidad Google de Alphabet implementará los procesadores Xeon de Intel, que admiten una amplia gama de cargas de trabajo, como la inferencia y la computación de propósito general. La compañía también utilizará los últimos chips Xeon 6 de Intel.

Nike negocia para patrocinar los balones de fútbol de los partidos masculinos europeos, superando a su rival Adidas. Esta medida impulsaría la visibilidad del gigante estadounidense de la ropa deportiva, que atraviesa dificultades, pero es poco probable que resuelva sus problemas fundamentales.

UC3, la empresa conjunta entre la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y los Clubes Europeos de Fútbol (EFC), anunció que está negociando con Nike para convertirse en el proveedor oficial de balones entre 2027 y 2031, un rol que Adidas ostentó durante 25 años. La UEFA es el principal organismo rector del fútbol europeo, mientras que la EFC representa a los clubes.

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