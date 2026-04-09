Masters de Augusta 2026 robustece su prize money

Augusta National decidió aumentar la bolsa de premios una vez más en 2026. Hace un año, los organizadores elevaron el total a 21 millones de dólares, un aumento de 6 millones con respecto a 2022 y algo menos de 10 millones más que en 2021. Esta cifra total supera ahora los 20 millones que se reparten en los torneos más importantes del PGA Tour.

El torneo major masculino con mayor dotación económica es el US Open, que repartió 21,5 millones en premios durante la edición del año pasado. El Campeonato de la PGA aumentó su bolsa de premios el año pasado en Quail Hollow a 19 millones, mientras que el Open Championship mantuvo su dotación de 17 millones en 2025. Todos los majors se ven superados actualmente por el Players Championship, que repartió 25 millones en marzo, con el ganador Cameron Young obteniendo 4.5 millones.

E beneficio económico de ganar en Augusta también procura ser significativo y conmovedor. La bolsa récord de 21 millones de dólares del Masters de 2025 no deja en ceros a todos. Los jugadores que no superaron el corte en 2025 recibieron 25, 000 dólares cada uno. El año pasado, Rory McIlroy se llevó a casa la cifra récord de 4.2 millones de dólares, de un total de 21 millones, por ganar el Masters. Las ganancias de McIlroy fueron 600,000 dólares superiores a las que Scottie Scheffler se llevó en 2024 cuando ganó su segunda chaqueta verde en tres años.

El torneo major masculino con mayor dotación económica es el US Open, que repartió 21,5 millones en premios durante la edición del año pasado. El Campeonato de la PGA aumentó su bolsa de premios el año pasado en Quail Hollow a 19 millones, mientras que el Open Championship mantuvo su dotación de 17 millones en 2025. Todos los majors se ven superados actualmente por el Players Championship, que repartió 25 millones en marzo, con el ganador Cameron Young obteniendo 4.5 millones.

E beneficio económico de ganar en Augusta también procura ser significativo y conmovedor. La bolsa récord de 21 mdd del Masters de 2025 no deja en ceros a todos. Los jugadores que no superaron el corte en 2025 recibieron 25, 000 dólares cada uno. El año pasado, Rory McIlroy se llevó a casa la cifra récord de 4.2 millones de dólares, de un total de 21 millones, por ganar el Masters. Las ganancias de McIlroy fueron 600,000 dólares superiores a las que Scottie Scheffler se llevó en 2024 cuando ganó su segunda chaqueta verde en tres años.