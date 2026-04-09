El BERD destinará 5,000 millones de euros a economías afectadas por guerra en Medio Oriente

El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) anunció ayer su intención de invertir 5,000 millones de euros en el 2026 en economías afectadas por la guerra en Medio Oriente, como Irak, Jordania, Líbano, Cisjordania y Gaza.

“El impacto económico y social del conflicto ya se está sintiendo” en numerosas economías, señala la institución en un comunicado.

El BERD cita entre esos impactos “interrupciones en las rutas comerciales, choques en el sector energético y de materias primas, un debilitamiento de la confianza de los inversionistas y mayores costos para la población”.

Fundado en 1991 para ayudar a los países del antiguo bloque soviético a pasar a una economía de mercado, el BERD ha ampliado desde entonces su ámbito para incluir países de Medio Oriente, así como de Asia Central y África.

Además de las economías directamente afectadas, la institución también brindará apoyo a “un primer grupo de países vecinos impactados” por la guerra, entre ellos Egipto, Turquía, Armenia y Azerbaiyán.

El BERD también se declaró dispuesto a ayudar a “todas las demás economías de sus países de operación afectadas por problemas más amplios de seguridad económica, así como por los efectos macroeconómicos emergentes”.

La guerra en Medio Oriente, desencadenada el 28 de febrero por los bombardeos israelíes y estadounidenses sobre Irán, tomó el miércoles un nuevo giro con el anuncio de un alto el fuego entre Washington y Teherán.

Sin embargo, los ataques israelíes que continúan en Líbano alimentan las dudas sobre la solidez de la tregua.

“La magnitud de las repercusiones dependerá de la evolución de la situación en las semanas y meses venideros”, según el BERD, que ya había alertado a finales de marzo de que la persistencia de un precio del barril de petróleo en torno a los 100 dólares frenaría el crecimiento.