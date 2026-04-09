Inventarios mayoristas de Estados Unidos registran su mayor aumento en 13 meses

Las existencias mayoristas de Estados Unidos (EU) registraron en febrero su mayor aumento en 13 meses, impulsadas por fuertes incrementos en las existencias de equipos profesionales y eléctricos, de acuerdo con datos oficiales publicados ayer 9 de abril.

Las existencias de los mayoristas repuntaron 0.8%, el mayor incremento desde enero del 2025, tras caer 0.3% en enero, informó ayer la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Las existencias, un componente clave del Producto Interno Bruto (PIB), aumentaron 1.8% anual en febrero. Si esta alza se mantiene en marzo, las existencias podrían contribuir al crecimiento del PIB en el primer trimestre.

La Oficina del Censo sigue poniéndose al día con la publicación de datos tras los retrasos causados por el cierre del gobierno del año pasado.

Las existencias de equipos profesionales aumentaron 0.8%, mientras que las de productos eléctricos se dispararon 1.5 por ciento.

Los inventarios empresariales contribuyeron ligeramente al ritmo de crecimiento anualizado del PIB de 0.5% en el cuarto trimestre. La economía creció a un ritmo de 4.4% en el trimestre de julio a septiembre.

Las ventas de los mayoristas aumentaron 2.7% en febrero, frente a un alza de 1.1% en enero. Al ritmo de ventas de febrero, se tardaría 1.22 meses en liquidar las existencias, frente a los 1.25 meses de enero. La relación existencias/ventas se situó en 1.31 meses en febrero del 2025.