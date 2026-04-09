El crecimiento del PIB de EU en el IV Trim. se revisó a la baja, para situarse en 0.5%

El crecimiento económico de Estados Unidos (EU) se ralentizó más de lo que se había estimado inicialmente en el cuarto trimestre, debido a la revisión a la baja de la inversión empresarial –incluida la acumulación de existencias–, aunque los beneficios de las empresas aumentaron considerablemente, según datos oficiales publicados ayer 9 de abril.

El Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa anualizada revisada a la baja de 0.5%, según indicó la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su tercera estimación del PIB. Anteriormente se había informado que la economía había crecido a un ritmo de 0.7% en el cuarto trimestre. La estimación preliminar situaba el crecimiento del PIB en 1.4 por ciento.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el crecimiento del PIB se mantendría sin cambios en 0.7 por ciento. Las revisiones del ritmo de crecimiento del cuarto trimestre reflejaron rebajas en el gasto empresarial en productos intelectuales, así como en las existencias.

El crecimiento del gasto en consumo, que representa más de dos tercios de la economía, se revisó a la baja hasta 1.9%, desde 2.0% comunicado anteriormente.

El cierre del gobierno del año pasado fue el principal factor que provocó la desaceleración con respecto al ritmo de crecimiento de 4.4% del tercer trimestre.

Ni las cifras del PIB del tercer ni del cuarto trimestre reflejan fielmente la salud de la economía.

Las ventas finales a compradores privados nacionales, que excluyen al gobierno, el comercio y las existencias, crecieron 1.8% en el cuarto trimestre. Se estimaba anteriormente que este indicador de la demanda interna, seguido de cerca por los responsables políticos, había aumentado a una tasa de 1.9 por ciento. La demanda interna creció a un ritmo de 2.9% en el trimestre de julio a septiembre.