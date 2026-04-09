Mineras bajan arrastradas por el retroceso del precio del oro

Las acciones de las empresas mineras que cotizan en Bolsa, presentaron caídas cercanas al 30% desde que comenzó el enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, el pasado 28 de febrero.

El alza en costos operativos, incertidumbre económica global y volatilidad en los precios de los metales preciosos derivada de la escalada del conflicto en Medio Oriente han lastrado a los títulos de las firmas.

El ETF VanEck Gold Miners, que invierte en acciones de empresas mineras de oro y plata, presenta una caída de 18.13% desde el comienzo la guerra.

En la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), los papeles de Minera Frisco, de Carlos Slim, son los que más caen con una corrección de 30.37% a 9.40 pesos por acción, muy de cerca la empresa propiedad del Grupo BAL, Peñoles, con 8.43% y cotizan en 1,001.49 pesos por unidad.

Por su parte, la minera más grande del país, Grupo México, también cae 7.37% a 202.88 pesos por acción. Y los títulos de Fresnillo, subsidiaria de Peñoles, descienden en la Bolsa de Londres, un 16.77% a 7.6 libras esterlinas.

En Wall Street, también presentan un comportamiento negativo, las de McEwen Mining al caer 21.16%, las de Southern Copper con 13.90%, Agnico Eagle Mines con 13.97% y las de Kinross Gold con 11.21 por ciento. Los papeles de las mineras de cobre en Canadá también caen en la Bolsa de Toronto, las de Endeavour con 30.19% y las de Hudbay Minerals con 16.04 por ciento. El conflicto ha disparado los precios del petróleo y gas, elevando los costos de extracción y transporte para las mineras.

Impacto por la guerra en Medio Oriente

“La corrección observada en las mineras mexicanas desde el 28 de febrero responde al gran impacto geopolítico en Medio Oriente que llevó a un ajuste abrupto de expectativas inflacionarias a nivel global. Diferentes compañías mineras reflejaron una liquidación agresiva alineada con el fortalecimiento del dólar y el repunte del petróleo, que elevó el pánico y la búsqueda de refugio”, consideró Laura Torres, Directora de Inversiones IMB Capital Quants.

En un horizonte de mediano y largo plazo, la experta consideró que con el “el retraso del conflicto, el oro refuerza la idea de un activo que responde no al evento inicial sino a las consecuencias monetarias posteriores. A medida que los bancos centrales enfrenten esta incertidumbre e indecisión entre inflación y crecimiento, el eventual giro hacia políticas más acomodaticias detonaría un movimiento exponencial en metales preciosos”.

“Las acciones mineras, que invierten en empresas extractoras: cuando el oro sube, estas acciones pueden subir aún más, pero añaden riesgos adicionales, como mala gestión operativa o problemas regulatorios”, escribieron analistas de GBM Research.

Añadieron que actualmente, “se ha comprobado una fórmula el precio del oro sube cuando el mundo tiene miedo y baja cuando recupera la confianza. Los factores que lo impulsan al alza son inflación alta, las tasas de interés, la inestabilidad geopolítica, el dólar debilitado y compras de bancos centrales. A la inversa, cae cuando las tasas suben, la economía crece y los mercados de accionarios se mantienen con movimientos sólidos”.

Oro retrocede 9.71% y pierde hegemonía como activo de refugio

Los precios del oro descendieron desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente. A pesar de ser el activo refugio por excelencia en tiempos de guerra, el metal precioso bajó en lo que lleva la guerra.

El oro al contado retrocede 9.71% hasta los 4,765.65 dólares por onza del 27 de febrero al 9 de abril. Los futuros del oro caen 8.78% a 4,786.97 dólares, en el mismo periodo.

La inestabilidad en el Medio Oriente, particularmente la crisis con Irán, provocó una alta volatilidad, llevando al oro a sufrir caídas significativas tras periodos de máximos históricos a inicios de año.

El comportamiento del oro confirma este cambio de régimen, lejos de actuar como activo refugio inmediato por la correlación inversa con el dólar fuerte y expectativas de tasas más altas, escribió Laura Torres, Directora de Inversiones IMB Capital Quants.

“El mercado priorizó liquidez y carry en dólar frente a protección en metales, generando un rezago temporal del oro pese al deterioro geopolítico” destacó. La experta consideró que el oro rebotó en las ultimas jornadas, luego de que el mercado comenzó a descontar una normalización parcial del riesgo con la tregua de 15 días entre Estados Unidos e Irán y una posible estabilización del petróleo”.

Esta caída contagió a otros metales preciosos. El precio de la plata al contado, retrocedió 19.62%, hasta los 75.43 dólares. Los futuros de la plata para entrega de mayo bajaron 19.03% a 75.53 dólares.

El contrato de referencia del cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME) perdió 4.76% a 12,667.90 dólares por tonelada. En el caso de los metales industriales, la menor actividad manufacturera global y el aumento de inventarios contribuyeron al descenso de sus cotizaciones.