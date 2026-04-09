Productividad sigue estancada en México: OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aseguró que la productividad en México se ha mantenido estancada en los últimos años, y aseguró que para reactivarla es esencial mejorar el capital humano de nuestro país.

En su informe “Los fundamentos del crecimiento y la competitividad 2026”, la OCDE hace recomendaciones a México y otros países para que mejoren su productividad.

Entre las recomendaciones que hace a nuestro país, están crear una red de cuidados a nivel federal que permita a las mujeres incorporarse al mercado laboral remunerado, así como desbloquear las inversión privada en energías renovables.

“México no ha logrado avances en cerrar la gran brecha en el PIB per cápita con las economías más avanzadas de la OCDE. La productividad se ha mantenido estancada, con diferencias significativas entre los estados del norte, altamente productivos, y las regiones del sur, menos productivas”, dijo la OCDE.

Además, en su diagnóstico sobre por qué no mejora la productividad de nuestro país, refirió que la participación en la fuerza laboral sigue estando por debajo de la de las economías avanzadas de la OCDE, particularmente en el caso de las mujeres, esto a pesar de que la tasa de desempleo está en niveles históricamente bajos.

Mejor educación, mayor productividad

La OCDE afirmó que es “esencial” mejorar el capital humano de nuestro país para así reactivar la productividad, lo cual se puede a partir de una mayor inversión y mejora en la educación.

En ese sentido, recomendó identificar a los estudiantes que necesiten apoyo, brindarles tutorías específicas, así como consultar a las empresas desde el Estado para alinear la educación universitaria con las demandas del mercado laboral.

Y es que la Organización subrayó que si bien la educación en México es prácticamente universal, una buena parte de los estudiantes la abandonan sin completar siquiera la secundaria, a lo que se suma que 75% de los empleadores reportan dificultades para llenar vacantes por falta de habilidades de los candidatos.

¿Cómo incorporar a más mujeres al mercado laboral?

Por otro lado, la OCDE indicó que ampliar el acceso a la educación y al cuidado en la primera infancia permitiría que más mujeres se incorporen al trabajo remunerado y mejoraría los resultados educativos, apoyando así tanto el empleo como la productividad.

Recomendó establecer a nivel federal una red de centros de educación y cuidado para la primera infancia que sean asequibles y de buena calidad, que cubra a los hogares informales y dé prioridad a los de bajos ingresos, además de aumentar las escuelas primarias que ofrecen jornadas completas.

Recordó que la participación de las mujeres en la fuerza laboral es de apenas 50%, por debajo de varios países de la OCDE y de América Latina.

“Las responsabilidades domésticas y de cuidado recaen de manera desproporcionada en las mujeres, en comparación con otros países de la OCDE, lo que limita las oportunidades de las mujeres para completar su educación o participar en el mercado laboral”, añadió.

Reducir informalidad elevaría productividad

Asimismo, la OCDE destacó que reducir la informalidad en la economía elevaría la productividad, disminuiría las desigualdades y fortalecería las finanzas públicas mediante mayores ingresos fiscales.

Por ello recomendó a México adoptar una estrategia integral para reducir la informalidad, incluyendo la provisión de apoyo a los ingresos de los hogares de bajos recursos a través del impuesto sobre la renta personal, así como la simplificación y digitalización de los procedimientos de registro y licencias de las empresas a nivel estatal y municipal.

También recomendó implementar plataformas de gobierno electrónico a nivel federal, estatal y municipal, para permitir que las empresas presenten y den seguimiento en línea a todos los requisitos regulatorios.

La OCDE recordó que alrededor del 55% de los trabajadores en México son informales, uno de los niveles más altos entre los países de la Organización, lo que, resaltó, afecta la productividad y debilita la recaudación de impuestos.

Llaman a desbloquear inversión en renovables

En materia de energía, la OCDE llamó a nuestro país a desbloquear la inversión privada en energías renovables, adoptando regulaciones que promuevan la participación de privados y priorizando la inversión pública en infraestructura de transmisión y distribución eléctrica.

Y es que según el informe, ampliar la generación de energía renovable en nuestro país apoyaría la descarbonización de la economía y, al mismo tiempo, aumentaría el atractivo del país para la inversión extranjera directa.

Dijo que México tiene un potencial de energías renovables amplio y bien distribuido, “gran parte del cual permanece sin aprovechar”.

“Aumentar la generación de energías renovables mejoraría la seguridad y la asequibilidad energética, fortaleciendo la competitividad del país y su capacidad para atraer inversión extranjera, particularmente en el sector manufacturero”, señaló.

Y es que comentó que la “incertidumbre regulatoria ha frenado la inversión privada en energías renovables, lo que ha contribuido a una disminución de la proporción de electricidad generada a partir de fuentes limpias”.

“Las redes de transmisión y distribución eléctrica sufren de una inversión insuficiente crónica, con una saturación y congestión que empeoran en varios corredores clave”, agregó.

Necesario abordar brechas en infraestructura

Finalmente, la OCDE aseveró que es necesario mejorar la calidad de la infraestructura y logística en nuestro país, pues ello facilitaría la inversión y ayudaría a reducir las disparidades regionales en México.

Detalló que las brechas en infraestructura aumentan el costo de exportar e importar, lo que limita la participación de las empresas, en particular de las pymes de regiones remotas, en el comercio internacional.

“Los principales proyectos de infraestructura lanzados en los últimos años a menudo han carecido de un análisis transparente de costo-beneficio”, consideró la OCDE.

Añadió que también existe un margen significativo para mejorar la calidad de los servicios logísticos.