Financieras no bancarias mexicanas son reconocidas en Fintech Américas

Las instituciones financieras no bancarias en México continúan ganando visibilidad internacional impulsadas por el uso de tecnología para ampliar el acceso a servicios financieros. En la edición del 2026 del evento “Fintech Américas”, una Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y una Cooperativa de Ahorro y Préstamo mexicanas fueron reconocidas por sus avances en inclusión financiera y digitalización, en un contexto donde estos modelos comienzan a posicionarse con mayor fuerza en el mapa regional.

En este marco, Finsus obtuvo el Premio Oro en la categoría de Inclusión Financiera, mientras que Caja Popular Mexicana fue distinguida en los Premios a los Innovadores Financieros en las Américas por su estrategia de transformación digital.

El encuentro, organizado por Fintech Américas en Estados Unidos, reúne a instituciones financieras, cooperativas, fintech y proveedores tecnológicos de América Latina y el Caribe. Su objetivo es identificar y premiar proyectos que están redefiniendo la industria mediante innovación tecnológica, eficiencia operativa y mejoras en la experiencia del usuario, en un entorno de creciente competencia digital.

En el caso de Finsus, el galardón responde a un programa enfocado en artesanos y emprendedores de comunidades indígenas, que ha beneficiado a más de 11,000 personas en el sur y sureste del país. La iniciativa articula educación financiera, herramientas digitales y acceso a crédito productivo, a través de alianzas con organizaciones sociales y el programa “Mi Primer Mentor Empresarial”, con un enfoque en la incorporación de población tradicionalmente excluida del sistema financiero.

El modelo combina mentoría empresarial –mediante sesiones en línea y presenciales– con acceso a productos financieros digitales, como cuentas sin comisiones, pagos con tarjeta y código QR, transferencias, opciones de inversión desde 100 pesos y crédito productivo. De acuerdo con datos difundidos por la institución, en etapas iniciales se abrieron más de 50 cuentas completamente digitales y se realizaron más de 120 transacciones por usuarios sin historial previo en servicios financieros formales, lo que apunta a una penetración incipiente pero relevante en segmentos no atendidos.

Modernización cooperativas

Por su parte, Caja Popular Mexicana fue reconocida por la evolución de su infraestructura digital y la ampliación de servicios tecnológicos para sus socios, en un momento en que las cooperativas buscan acelerar su modernización frente al avance de bancos digitales y fintech. La institución reporta más de 3.9 millones de socios, presencia en 272 municipios y una red de 501 sucursales a nivel nacional.

Uno de los elementos clave en esta distinción es el desarrollo de su aplicación CPM Móvil Plus, que permite a los usuarios consultar saldos, realizar transferencias, pagar servicios, administrar cuentas y solicitar créditos sin acudir a sucursales. Al cierre de febrero del 2026, más de 1.3 millones de socios utilizaban los canales digitales de la cooperativa, reflejando una adopción creciente de herramientas remotas en su base de usuarios.

“Más allá del reconocimiento internacional, estos premios reflejan el compromiso permanente de Caja Popular Mexicana con la innovación tecnológica al servicio de socios y sus familias. Su apuesta por la transformación digital busca que cada socio tenga mayor control de su economía, pueda realizar operaciones con mayor facilidad y encuentre en la cooperativa un aliado para mejorar su bienestar financiero”, destacó la cooperativa.