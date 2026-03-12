Monociclo

Una alternativa en la representación del sector comercial en el país fue anunciada con la creación de la Federación de Comercio, Servicios y Turismo de México, organismo que buscará convertirse en voz de los comerciantes a nivel nacional. Con representación en 25 estados de la República, sus figuras clave son los empresarios chihuahuenses Héctor Luján e Iván Pérez, y este último será el líder de la nueva agrupación, que disputará la representatividad a la Concanaco.