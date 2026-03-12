Buscar
La Gran Carpa

Opinión de la sección de Foros del 12 de marzo del 2026.

Monociclo

Una alternativa en la representación del sector comercial en el país fue anunciada con la creación de la Federación de Comercio, Servicios y Turismo de México, organismo que buscará convertirse en voz de los comerciantes a nivel nacional. Con representación en 25 estados de la República, sus figuras clave son los empresarios chihuahuenses Héctor Luján e Iván Pérez, y este último será el líder de la nueva agrupación, que disputará la representatividad a la Concanaco.

