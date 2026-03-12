“Precio del petróleo marcará ritmo de la economía mundial”

El crecimiento económico mundial podría mantener un ritmo constante este año, siempre que el repunte en el precio del petróleo sea temporal, estimó el economista jefe de Fitch Ratings Brian Coulton.

De ser el caso, la economía mundial registraría un crecimiento de 2.6% en el PIB del 2026. Dicho pronóstico incorpora un ajuste al alza desde 2.4% proyectado por ellos mismos en diciembre.

Al interior del reporte trimestral Global Economic Prospects explicaron que el repunte del precio del petróleo tras el arranque del conflicto en Medio Oriente, no ha tenido un impacto significativo en sus previsiones económicas.

Sin embargo, acotaron que “en la eventualidad de que se presente un escenario adverso, en el que los precios del petróleo repunten de nuevo por arriba de los 100 dólares por barril y se mantengan ahí por un lapso de cuatro trimestres, sí podría conducir a una reducción del PIB mundial de hasta en 0.4 puntos”.

Por ahora aumentaron su proyección del precio promedio anual del petróleo a 70 dólares por barril, desde 63 dólares que estimaron en diciembre pasado.

En el reporte anticiparon que Estados Unidos registrará un crecimiento de 2.2% en el PIB, expectativa que también incorpora un ajuste al alza desde 2% previsto a finales del año pasado, impulsado por la inversión en Inteligencia Artificial y el efecto positivo de los incentivos fiscales sobre los consumidores.

Estimaron que la Reserva Federal aplicará dos recortes en la tasa durante este año, al tomar en cuenta el enfriamiento del mercado laboral y la desaceleración del crecimiento salarial.

En el GEP proyectaron que China presentará una desaceleración del 5% registrado el año pasado al 4% actual y que la Eurozona alcanzará un avance de 1.3% en su PIB, una tasa sin cambio respecto de la estimada por ellos mismos en diciembre.

Aumenta de nuevo incertidumbre arancelaria

En el documento explicaron que el fallo de la corte de Estados Unidos sobre los aranceles ha reabierto la incertidumbre sobre la política comercial estadounidense.

Se refieren a la sentencia donde se invalidó la ejecución de los aranceles decretada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a partir de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por su sigla en inglés).

Conforme la sentencia, el gobierno de EU reimpuso los aranceles bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, introduciendo un gravamen general de 10 por ciento.