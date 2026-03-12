Privilegiar la educación, la familia y el capital social

El segundo presidente de Estados Unidos John Adam’s dijo: “Necesito estudiar política para que mis hijos tengan la libertad de estudiar matemáticas y filosofía, y sus hijos el derecho de estudiar pintura, poesía y música”. Fue una generosa visión familiar.

En la perspectiva actual significa modernizar el ascensor social mediante fuertes inversiones en educación, factor determinante del desarrollo económico y social.

De acuerdo con un estudio del Banco Mundial con 292 países, se determinó que solo el 16% del crecimiento económico se puede atribuir al capital físico (maquinaria, equipo e infraestructura), el 20% proviene del capital natural y el 64% se atribuye al capital humano y social, particularmente educación, salud y seguridad social. La alta inversión en recursos humanos explica los logros alcanzados en países como Canadá, Holanda, Bélgica y los países nórdicos.

Se requiere de fuertes redes de protección social para las familias, así como promover la inclusión social que supere, aunque solo sea parcialmente, la segregación de origen social que crea las diferencias de clase.

La familia incide en el desempeño de los niños en sus comportamientos afectivos, personalidad, razonamiento creativo y crítico. Mejorar la equidad requiere de políticas de fortalecimiento de la unidad familiar.

En los países desarrollados el apoyo a la familia es fundamental y eje de la solidaridad. Hay cuidado médico garantizado para la salud de la madre y sus hijos en edad temprana, se ofrecen subsidios y seguro al desempleo.

El capital social permite la cohesión social. Es un conjunto de valores compartidos, normas sociales, asociaciones y confianza colectiva. En nuestro país, en los pueblos hay una vida comunitaria ejemplar a través de las fiestas coordinadas por mayordomos. Tradición y mitología.

El desarrollo del capital social contribuye a valorar la cultura popular, eleva la autoestima de los sectores menos favorecidos, incrementa la cooperación y crea solidaridad al interior de la sociedad.

Estadísticamente se ha comprobado que hay correlación entre bajos niveles de desigualdad y el desarrollo del capital social.

En México hay apoyo a la capacitación de jóvenes y ayuda económica a los adultos mayores. Paralelamente se reciben los envíos de remesas en dólares de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos que envían a sus familiares en México. Es un recurso que, en algunos estados como Guerrero y Chiapas, es el más importante ingreso familiar.