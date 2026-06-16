Petróleo cae más de un 2% a mínimo de tres meses; mercados valoran acuerdo de paz EU-Irán

Los precios del petróleo caían más de un 2% el martes y tocaron un nuevo mínimo de tres meses, mientras los mercados sopesaban las perspectivas de una reanudación del suministro a través del estrecho de Ormuz, junto con una menor demanda física y la escasa información disponible sobre un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra con Irán.

La mañana de este martes, los futuros del crudo Brent bajaban 2.02 dólares, o un 2.4%, a 81.15 dólares el barril. El referencial cayó más temprano a 80.89 dólares por barril, su nivel más bajo desde el 4 de marzo.

El West Texas Intermediate estadounidense bajaba 2.22 dólares, o un 2.8%, a 78.53 dólares por barril, tras caer a 78.27 dólares, su nivel más bajo desde el 10 de marzo.

Los precios del petróleo se hundieron casi un 5% el lunes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo provisional para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, aunque aún no se han dado a conocer todos los detalles.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo el martes que Irán y Estados Unidos iniciarían una nueva ronda de conversaciones en Suiza el viernes para alcanzar un acuerdo definitivo.

El conflicto provocó el cierre del estrecho de Ormuz, por el que suele transitar aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

Hasta ahora, pocos petroleros han cruzado el estrecho desde que se anunció el acuerdo marco, aunque los buques llevan semanas transportando barriles discretamente a lo largo de la costa de Omán, navegando "a ciegas" con el apoyo de la Armada de Estados Unidos. Los transportistas esperan garantías de seguridad para cruzar el estrecho, incluida la remoción de minas.

El Ejército estadounidense ha supervisado decenas de trasvases secretos de petróleo de barco a barco para mantener el flujo de las exportaciones energéticas del Golfo, utilizando drones aéreos y acuáticos, así como helicópteros, en una operación para guiar a los convoyes hasta los petroleros que los esperan.

Los primeros indicios sugieren que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán reabriría el estrecho bloqueado y prolongaría el alto el fuego durante 60 días, lo que daría tiempo para negociar cuestiones como el programa nuclear iraní.

Goldman Sachs rebajó su previsión para el Brent del cuarto trimestre de 90 a 80 dólares por barril y redujo su estimación promedio para 2027 de 80 a 75 dólares, afirmando que ahora asume que las exportaciones del Golfo volverán a los niveles previos a la guerra a finales de julio, en lugar de a finales de agosto.