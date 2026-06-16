Feliz o frustrado con el trabajo: ¿cuándo es el mejor momento para  buscar un nuevo empleo?

El mejor momento para buscar trabajo es siempre, aunque se tenga un empleo donde se está feliz o uno en el que se siente que acabó un ciclo, coinciden especialistas.

“La respuesta corta a la pregunta de cuándo buscar empleo va a ser: siempre. Siempre tienes que estar abierto a escuchar nuevas opciones, nuevas ofertas laborales”, recomienda Adriana González, headhunter-asociada.

Cuando una persona ha perdido un empleo o quiere regresar al mercado después de un tiempo fuera -voluntario o no- buscar una oportunidad es el paso natural y siguiente.

Pero tener un trabajo no significa estar cerrado a otros retos laborales, por el contrario, es una oportunidad para labrar la empleabilidad futura.

“La empleabilidad no se construye cuando necesitas trabajo; se construye todos los días, a través de los resultados que entregas, las relaciones que desarrollas y la reputación que construyes a lo largo de tu carrera”, comparte Guillermo Melin, asesor en liderazgo y transformación en The Apex Manifesto CG.

¿Cambiar o no de empleo?

Adriana González sugiere preguntarse qué es lo que se quiere durante la carrera laboral, ¿crecimiento o sobrevivir?

“Si buscas expandirte, es claro que vas a estar buscando empleo cuando tu curva de aprendizaje ya está en cierto nivel. Y claro, no creo que quieras buscar trabajo por sobrevivir”, explica.

El contar con un trabajo da mayor margen de maniobra para construir la empleabilidad por lo que “siempre es mejor buscar empleo cuando no necesitas uno”, añade la especialista.

Reputación profesional, clave para la empleabilidad

Si se está satisfecho y cómodo probablemente no se considere necesario enviar CVs, pero sí se puede actuar para abonar en la empleabilidad.

“Buscar trabajo no se limita a enviar currículums o explorar oportunidades externas; se trata de construir una carrera que te haga visible y valioso dentro y fuera de tu organización”, precisa Guillermo Melin.

El especialista menciona que mientras se está en una empresa no es responsabilidad buscar otro trabajo, sino enfocarse en dar resultados, adquirir experiencia y construir una reputación profesional sólida.

Para crear esa reputación es importante pedir retroalimentación constante, tener claros los objetivos y métricas con las que se evalúan y entregan resultados. A la vez, relacionarse con otras áreas, líderes y equipos.

Si bien, estas acciones no son una “búsqueda de trabajo” tradicional, sí son pasos para ser un futuro candidato para otros puestos tanto internos como externos.

“Esa combinación de resultados, colaboración y visibilidad fortalece tu empleabilidad dentro de la propia organización y te abre puertas para futuras oportunidades”, menciona Guillermo Melin.

Pero no todo ocurre hacia adentro, Adriana González también recomienda observar qué ocurre afuera, qué oportunidades hay, cómo se está comportando el mercado donde se es un potencial candidato o hay interés en expandirse.

“Siempre tienen que estar vigilando lo que hay allá afuera en el mercado, aunque ellos se sienten cómodos en su empleo actual. Estar vigilando también te da la posibilidad de tener el control en las cosas que el día de mañana tú no vas a poder controlar”, agrega González.

La headhunter también menciona que la comodidad en el empleo actual puede generar la sensación de que no hay necesidad de construir futuras oportunidades.

“Cuando se está a gusto, va a ser siempre algo que te va a poner en peligro. Porque la zona de confort te da una falsa seguridad. Te dice que todavía eres un un elemento que la empresa valora, que como sabes el teje y maneje no te pueden suplir”, advierte.

Ante la incertidumbre actual del mercado laboral, ya sea por la irrupción de la inteligencia artificial, situaciones económicas locales o mundiales y hasta la posibilidad de una pandemia, es importante estar preparado para un cambio que implique buscar empleo.

¿Cómo buscar empleo si ya tienes uno… y te gusta?

La búsqueda de empleo y la construcción de la empleabilidad no tienen que ser gritarle al mundo “busco trabajo”, sobre todo si se siente que hacerlo tan público vulnera el puesto actual.

“Una búsqueda activa puede ser un arma de doble filo -cuando tienes empleo- que te vean postulándote, hay empresas, no todas, que no les va a gustar esa situación y tampoco se trata de quemar tu empleo”, advierte González.

De acuerdo con la especialista, hay maneras de hacerlo discreta y profesionalmente. Por ejemplo:

Tener el CV actualizado.

Estar visible en redes sociales como LinkedIn.

Generar conversación sobre temas que interesan.

Compartir logros de la carrera.

Hablar de las experiencias laborales.

“De esta manera los reclutadores vamos a voltear a ver a esta persona. Si está activa nos va a salir en los primeros lugares y es claro que es un perfil interesante, siempre lo vamos a estar revisando y, si es el caso, lo estaremos invitando a participar en un proceso de selección”, explica Adriana González. El recibir una propuesta no compromete a nada, aclara.

Además, el estar abierto a las ofertas es una oportunidad de conocer cómo está el mercado para la posición actual y las compensaciones.

“El mejor momento para buscar trabajo es cuando entiendes que tú eres tu propia empresa”, destaca Guillermo Melin.