Trump se reúne con Zelenski y afirma que Rusia debería llegar a un acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que Rusia debería alcanzar un acuerdo de paz con Ucrania, y añadió que hará todo lo posible por poner fin a la guerra tras una reunión "muy buena" entre el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y los líderes del Grupo de los Siete en una cumbre celebrada en Francia.

Trump llegó a la cumbre del G7, que se celebra entre los días 15 y 17 de junio en la localidad lacustre de Evian-les-Bains, con un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto con Irán y un renovado interés por acabar con la guerra en Ucrania.

Zelenski y los líderes europeos trataron de convencer a Trump de que la situación de Ucrania ha mejorado, mientras Kiev presiona para obtener más apoyo con el fin de reforzar su posición en unas eventuales negociaciones de paz con Moscú.

Trump celebró la reunión con el líder ucraniano y otros presidentes del G7 en una sesión a puerta cerrada el martes. La presidencia de Ucrania también compartió imágenes de Zelenski conversando con Trump y con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en los márgenes de la cumbre.

"Haré todo lo que pueda", dijo Trump a los periodistas, añadiendo que están muriendo demasiados jóvenes de ambos campos en el campo de batalla.

"Miren, Rusia debería llegar a un acuerdo", añadió. "He resuelto ocho guerras. Esta era la que pensaba que iba a ser más fácil de resolver".

"Se necesita paz"

"El objetivo principal es reforzar la defensa aérea de Ucrania e impulsar la diplomacia para que Rusia ponga fin a la guerra", publicó Zelenski en la red social X tras la reunión. "Se necesita paz".

Los diplomáticos europeos afirmaron que el tono de la reunión fue constructivo. "Ahora parece que tenemos un análisis común: que Rusia se encuentra a la defensiva", dijo un diplomático europeo.

Por su parte, un homólogo francés señaló que los líderes del G7 coincidieron en que la dinámica del campo de batalla se inclina ahora a favor de Ucrania, y se comprometieron a proporcionar a Kiev más capacidades de defensa aérea.

Los líderes europeos han querido convencer a Trump de que las posiciones anteriores de Washington sobre los posibles términos de un acuerdo eran excesivamente favorables a Moscú, sobre todo ahora que las incursiones de drones ucranianos en Rusia han mejorado su situación.

"La marea está cambiando para Ucrania. La situación en 2026 es muy diferente a la de 2025. Ucrania está defendiendo valientemente el frente", publicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en X. "El cansancio de Rusia se está haciendo evidente. Es el momento de redoblar nuestro apoyo".

Zelenski está presionando para que se renueve el impulso y se refuerce el papel de Europa. El lunes afirmó que se había ofrecido a reunirse con Putin en la cumbre del G7. Putin ha rechazado repetidamente la idea de mantener conversaciones directas con Zelenski a menos que se celebren en Moscú.

Los líderes europeos también tenían previsto advertir a Trump de que un acuerdo provisional con Irán corre el riesgo de afianzar los programas nucleares y de misiles balísticos de Teherán.

El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la prioridad es garantizar que se concluya "un acuerdo sólido y serio".

Foco en Ormuz

La comida de trabajo del martes se centraría en la reapertura segura del estrecho de Ormuz, que Irán cerró en gran parte tras ser atacado por Estados Unidos e Israel a fines de febrero, y también trataría de identificar rutas alternativas para eludir la vía marítima. Trump afirmó que el estrecho estará "completamente abierto" el viernes.

El acuerdo provisional debería abrir un margen de 60 días para complejas negociaciones técnicas que incluirían el destino de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido y el levantamiento de las sanciones internacionales.

Sin embargo, los aliados europeos temen que un equipo negociador estadounidense sin experiencia no consiga alcanzar un acuerdo nuclear sólido ni aborde el programa de misiles balísticos de Irán en la siguiente fase, lo que podría dar lugar a un enfrentamiento prolongado.

Trump afirmó que su acuerdo con Teherán establece "alto y claro" que Irán no desarrollará un arma nuclear, algo que Irán lleva mucho tiempo negando que pretenda hacer.