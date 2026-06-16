El Parlamento Europeo aprueba el acuerdo comercial entre la UE y EU

El Parlamento Europeo aprobó el martes recortar los aranceles a muchas importaciones de bienes estadounidenses para cumplir la parte de la Unión Europea en un acuerdo comercial alcanzado el año pasado y evitar una nueva ronda de conflicto arancelario entre los mayores socios comerciales del mundo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, alcanzó un acuerdo con la Unión Europea en julio pasado en su campo de golf de Turnberry, en Escocia, en virtud del cual la UE aceptó eliminar los aranceles de importación sobre bienes industriales estadounidenses y ofrecer acceso preferencial a productos agrícolas de EU, a cambio de aranceles estadounidenses del 15% sobre la mayoría de los bienes de la UE.

Casi 11 meses después de ese acuerdo marco, la UE aún no había aprobado legislación para aplicar esas reducciones arancelarias. Trump amenazó con imponer aranceles "mucho más altos" si la UE no actuaba antes del 4 de julio.