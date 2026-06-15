Transportistas internacionales se muestran cautos sobre Ormuz pese acuerdo EU-Irán

Los transportistas de Asia y Europa afirmaron que podría llevar semanas recuperar la confianza en la reanudación del tránsito por el estrecho de Ormuz y que la navegación solo se reanudará una vez que se garantice la seguridad, después de que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo marco para reabrir la vía navegable.

Se espera que funcionarios estadounidenses e iraníes firmen el viernes un memorando de entendimiento para poner fin a su conflicto y reabrir el estrecho. Los precios mundiales del petróleo perdían cerca de un 5% en la sesión como reacción a esta noticia.

Los transportistas han acogido con satisfacción la noticia del acuerdo, pero siguen a la espera de más detalles, entre ellos los relativos al desminado del estrecho.

"Las reacciones iniciales en el sector del transporte marítimo son moderadas. Los datos del AIS no muestran ninguna oleada de buques dirigiéndose hacia Ormuz esta mañana", señaló el analista de Jyske Bank, Haider Anjum, en una nota a sus clientes.

"Probablemente, las compañías navieras quieran esperar hasta que quede claro que el acuerdo se mantiene, ya que Ormuz ya ha estado 'abierto' durante un periodo muy breve en dos ocasiones anteriores", añadió.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha paralizado en gran medida el tráfico marítimo por el estrecho, ruta de tránsito de cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, junto con productos vitales como el aluminio y la urea.

Aunque el tráfico por la vía marítima sigue siendo limitado, la empresa india Petronet envió el lunes el buque metanero Disha a través del estrecho, el único envío visible hasta la fecha, según datos de Kpler y LSEG.

El buque cargó en Ras Laffan (Qatar) los días 1 y 2 de marzo y se encontraba al oeste del estrecho desde entonces. Se espera que llegue a la terminal india de Dahej el 18 de junio, según informó un funcionario del Ministerio Federal de Transporte Marítimo de India.

La asociación naviera BIMCO declaró el lunes que sigue considerando que el tránsito por el estrecho es muy arriesgado y que las minas siguen siendo una preocupación clave.

"El siguiente paso es que los armadores tengan la seguridad de que el tránsito por el estrecho de Ormuz no solo está permitido, sino que también es seguro", afirmó Jakob Larsen, director de seguridad y protección de BIMCO.

A la espera de información

Un portavoz de la Asociación Japonesa de Armadores declaró el lunes que, aunque el grupo acoge con satisfacción el acuerdo de paz, quiere "esperar un poco más para obtener información más concreta. Dada la situación, no podemos limitarnos a decir 'muy bien, adelante' basándonos únicamente en la noticia del acuerdo".

Nippon Yusen, la mayor naviera del país, afirmó que espera que las operaciones vuelvan a la normalidad lo antes posible. Mitsui O.S.K. Lines declaró que solo reanudará la navegación cuando se haya confirmado por completo la seguridad.

La asociación alemana de armadores VDR declaró el lunes que es "cautamente optimista" sobre la posibilidad de que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán permita reabrir el estrecho de Ormuz, mientras que la naviera alemana Hapag-Lloyd afirmó que esperaba que los buques puedan cruzar el estrecho esta semana.

El gigante naviero danés Maersk acogió con satisfacción el acuerdo, pero señaló que es demasiado pronto para evaluar su impacto y que, por el momento, no va a realizar cambios en sus operaciones en Oriente Medio.

El grupo naviero con sede en Noruega Wallenius Wilhelmsen también afirmó que "aún es demasiado pronto para comentar las implicaciones operativas", mientras que Frontline, una de las mayores empresas de petroleros del mundo que cotiza en la bolsa de Oslo, se limitó a decir que ve el desarrollo de forma positiva.

Según datos de seguimiento de buques de Kpler, a fecha de 15 de junio había unos 155 tanqueros, que transportaban petróleo y productos químicos, en la zona del golfo Pérsico, frente a los 201 de fines de mayo.

La estimación de Oil Brokerage se situaba en 215 petroleros. En condiciones de navegación sin restricciones, el atasco de tráfico a ambos lados podría resolverse en un plazo de 8 a 10 días, según afirmó Anoop Singh, director global de investigación marítima de Oil Brokerage.

Aunque los petroleros llevan semanas transportando barriles discretamente a lo largo de la costa de Omán, navegando a oscuras con el apoyo de la Marina estadounidense, se necesitarían semanas de desminado y la normalización de las tarifas de los seguros para reanudar un tráfico significativo, afirmó David Jorbenaze, de ICIS.

"Volver a los volúmenes totales previos al conflicto es, siendo realistas, una historia para 2027, y solo si el acuerdo se mantiene sin incidentes y la producción se recupera al ritmo previsto", comentó.