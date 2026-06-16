Buscan ideas que transformen la alimentación del futuro; ofrecen 150,000 dólares al mejor proyecto

La cuenta regresiva comenzó para académicos, investigadores y equipos científicos de siete países que buscan convertir sus ideas en soluciones reales contra uno de los mayores desafíos globales: la seguridad alimentaria. La quinta edición del Premio Alsea 2026 mantiene abierta su convocatoria y ofrece un financiamiento de 150,000 dólares para desarrollar el proyecto ganador.

Impulsado por Fundación Alsea, A.C. y World Vision, el certamen se ha consolidado como una de las iniciativas más relevantes en Iberoamérica para fomentar investigaciones innovadoras en nutrición y alimentación, alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

La convocatoria está dirigida a especialistas de Argentina, Colombia, Chile, España, México, Paraguay y Uruguay, quienes podrán presentar proyectos originales o en desarrollo con potencial para generar políticas públicas viables y soluciones de largo plazo a los retos alimentarios actuales.

El proyecto seleccionado contará con recursos para ejecutarse durante un periodo de hasta 24 meses, permitiendo cubrir tanto los costos del equipo de trabajo como la implementación de la investigación.

La convocatoria, abierta desde marzo, cerrará el próximo 24 de junio de 2026, por lo que los interesados aún tienen la oportunidad de registrar sus propuestas y consultar las bases en el sitio oficial del Premio Alsea.

Desde su creación, el galardón ha despertado un creciente interés en la comunidad científica. En sus primeras cuatro ediciones ha recibido más de 305 postulaciones y reconocido proyectos de México, Chile, Colombia y Argentina, respaldados por prestigiosas instituciones académicas.

El Premio Alsea nació de la alianza entre Fundación Alsea y World Vision para impulsar soluciones innovadoras frente a los desafíos alimentarios. Más que un reconocimiento económico, representa una plataforma para que la investigación científica genere un impacto social tangible y contribuya a mejorar la calidad de vida de miles de personas en la región.