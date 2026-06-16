Los habitantes de Gaza desplazados por la guerra ven el Mundial desde las ruinas

Fadi al-Arawi, futbolista de la Primera División de la Franja de Gaza, no ha podido volver a saltar al campo desde que se suspendieron las competencias deportivas profesionales con el estallido de la guerra hace más de dos años. Al igual que la mayoría de los habitantes de Gaza, ya ni siquiera tiene un hogar donde poder ver el Mundial 2026 por televisión.

Cuando el partido del sábado entre Qatar y Suiza estaba a punto de comenzar, se puso su viejo uniforme profesional del Gaza Sports Club y las medallas que había ganado en competiciones internacionales.

Se inclinó en la oscuridad sobre un portátil que parpadeaba, tratando de conseguir señal de internet para ver el partido con un grupo de amigos en una sala de una escuela convertida en refugio para los habitantes de Gaza desplazados por la campaña militar de Israel.

"Mira, esto es internet, está empezando a fallar y el partido ni siquiera ha empezado todavía", dijo Al-Arawi, de 38 años, a Reuters en Jan Yunis mientras los drones israelíes zumbaban sobre sus cabezas. "¿Oyes los drones? Podemos vivir o morir, podemos ser bombardeados".

Gran parte de Gaza quedó destruida y su infraestructura sufrió graves daños durante la ofensiva militar de dos años de Israel en el territorio, lanzada tras los ataques de Hamás de octubre de 2023.

A pesar de la tregua de octubre de 2025, Israel ha seguido llevando a cabo ataques en Gaza, y Hamás ha rechazado hasta ahora los llamamientos a deponer las armas a cambio de que Israel retire sus tropas.

"A pesar de todo, veremos los partidos"

Casi toda la población de más de dos millones de palestinos vive en una estrecha franja de territorio controlada por Hamás a lo largo de la costa, principalmente en tiendas de campaña y edificios dañados.

Alaa Babli, que regenta el Royal Cafe en la ciudad de Gaza, instaló dos líneas eléctricas alternativas y una batería de reserva para garantizar que los partidos nocturnos puedan seguir retransmitiéndose una vez que los generadores de combustible se apaguen pasada la medianoche.

Hani Abu Rizq, que acudió a ver un partido bajo las banderas de Egipto y Marruecos que cuelgan de la pared del café, dijo que los habitantes de Gaza nunca están libres de miedo cuando salen a la calle.

"El café podría ser un objetivo", dijo. "Algo a mi lado podría ser un objetivo y yo podría perder la vida, (...) pero a pesar de todo lo que estamos sufriendo, seguimos adelante y veremos los partidos".

La Asociación Palestina de Fútbol dice que entre los 73,000 palestinos asesinados por Israel en la guerra desde 2023 había 1,000 deportistas, desde niños y aficionados de todos los deportes hasta árbitros y profesionales.

Israel también ha destruido alrededor de 285 instalaciones deportivas, algunas fueron arrasadas por completo, otras bombardeadas. Las fuerzas israelíes convirtieron estadios en campos de detención, algunos de los cuales se hicieron tristemente famosos por las denuncias de malos tratos a los prisioneros allí recluidos, algo que Israel niega.

El emblemático estadio Al-Yarmouk de la ciudad de Gaza, donde Al-Arawi y otros profesionales jugaban ante miles de espectadores, es ahora un campamento de tiendas de campaña para familias desplazadas.

"Desde la guerra de exterminio israelí de 2023, el deporte palestino ha sido un objetivo principal de la maquinaria militar israelí", dijo Mustafa Siam, de la Asociación Palestina de Fútbol.