Trump dice que Irán no podrá desarrollar armas nucleares tras el acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que un acuerdo provisional con Irán deja claro que nunca se permitirá a Teherán desarrollar un arma nuclear, y también sugirió que Siria podría estar en mejores condiciones para desarmar a Hezbolá, grupo respaldado por Irán.

En declaraciones previas a las conversaciones con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Zani, al margen de la cumbre del G7 en Francia, Trump defendió el memorándum de entendimiento de 14 puntos con Irán que aún no se ha hecho público.

"Lo único que realmente me importa es que Irán nunca tenga un arma nuclear, y eso queda claro y rotundo", dijo a los periodistas, advirtiendo de que "se desatará el infierno" sobre Irán si intentara adquirir una.

Responsables estadounidenses e iraníes tienen previsto reunirse en Suiza el viernes para iniciar negociaciones detalladas, lo que abre un plazo de 60 días para complejas conversaciones técnicas. Se espera que estas aborden cuestiones como el futuro del uranio altamente enriquecido de Irán y el levantamiento de las sanciones.

Los aliados europeos han expresado su preocupación por que un equipo negociador estadounidense sin experiencia pueda tener dificultades para alcanzar un acuerdo sólido, lo que podría conducir a un prolongado punto muerto.

En 2015, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, logró un acuerdo nuclear con Irán a cambio del levantamiento de las sanciones, un proceso que tardó dos años en concretarse. Trump retiró a Estados Unidos de ese acuerdo durante su primer mandato.

"Este acuerdo es un muro frente a las armas nucleares. El acuerdo de él (Obama) era un camino hacia las armas nucleares. Con mi acuerdo, no podrán tener armas nucleares; los haremos volar por los aires", afirmó Trump.

Diplomáticos y analistas señalan que los negociadores iraníes son muy hábiles en la diplomacia nuclear, a menudo explotando las debilidades de sus homólogos y ganando tiempo para avanzar en su agenda, lo que hace que la perspectiva de un acuerdo global en un plazo de 60 días resulte difícil.

Un factor clave para que el acuerdo provisional se mantenga será la situación en Líbano, donde el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado que sus tropas permanecerán en el sur todo el tiempo que sea necesario para hacer frente a Hezbolá. Teherán ha exigido la retirada israelí.

Trump se mostró crítico con la estrategia de Israel en Líbano y también sugirió que la vecina Siria —que, bajo el mandato del presidente Ahmed al-Sharaa, lucha por estabilizar el país tras años de guerra civil— podría estar en mejor posición para intervenir.

"Le sugerí a Israel que dejara que Siria se ocupara de Hezbolá porque, para ser sincero, creo que ellos lo hacen mejor", dijo.