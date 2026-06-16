SpaceX apunta a superar a Amazon en valor de mercado tras su salida a bolsa

Las acciones de SpaceX, de Elon Musk, subían más de un 10% en las operaciones previas a la apertura del martes, lo que dejaba a la compañía en camino de superar a Amazon.com en valor de mercado y convertirse en la quinta mayor empresa del mundo, mientras prolongaba el repunte posterior a su salida a bolsa.

La acción, que se disparó más de un 19% el lunes, subía en el momento de elaboración de este artículo un 10.1%, a 211.8 dólares, lo que otorgaba a la empresa una capitalización bursátil de casi 2.8 billones de dólares si las ganancias se mantienen.

Amazon estaba valorada en 2.66 billones de dólares.

Acciones de SpaceX por más de 1,160 millones de dólares habían cambiado de manos antes de la apertura de los mercados, varias veces los volúmenes de negociación combinados de Nvidia, Microsoft, Tesla y Apple.