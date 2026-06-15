Petróleo cierra en su nivel más bajo en tres meses

Los precios del petróleo vivieron el lunes una nueva sesión de ajuste a partir de la confirmación de que un acuerdo entre Irán y Estados Unidos para frenar su guerra está a punto de firmarse.

El barril de petróleo estadounidense, o West Texas Intermediate (WTI), terminó la sesión con una caída de 5.11% para quedar en 80.54 dólares por barril. Mientras que el precio del crudo del Mar del Norte, o Brent, bajó 4.76% para ubicarse en 83.17 dólares el barril.

De esta forma los precios del crudo presentaron su tercera caída consecutiva y la más acelerada en más de dos semanas. Los referentes quedaron además en su menor nivel desde inicios de marzo.

Las cotizaciones reflejaron que Estados Unidos e Irán confirmaron que llegaron a un acuerdo para frenar su guerra, el cual se firmaría este viernes en Suiza e incluiría la apertura del Estrecho de Ormuz, una importante vía para el comercio general y de petróleo.

Al respecto, el vicepresidente estadounidense JD Vance declaró que muchos detalles todavía no están cerrados, pero que confía en que su país tiene ventaja en las conversaciones pendientes.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo que el bloqueo naval de su país continuaría hasta el viernes, mientras que la agencia estatal de noticias iraní Fars, reportó que el trato permitirá a Irán cobrar peaje a todos los buques comerciales que transiten por Ormuz.

“Ante la posibilidad de que se produzca un aumento considerable de la oferta de petróleo, la caída de los precios parece justificada”, declaró Dennis Kissler, vicepresidente sénior de Operaciones de Bok Financial.

Irán rebajó el precio oficial de venta de su crudo ligero para los compradores asiáticos a 7.15 dólares por barril por encima del promedio de Omán/Dubái para julio, según informó el lunes la Compañía Nacional Iraní de Petróleo, de propiedad estatal, en comparación con la prima del mes anterior de 13 dólares por barril.

Recortó previsiones

Citi recortó sus previsiones promedio para el crudo Brent a 75 y 70 dólares por barril para el tercer y cuarto trimestre de 2026, respectivamente, citando las expectativas de que los flujos comerciales del Estrecho de Ormuz se reanuden y se normalicen.

El mundo ha perdido millones de barriles de petróleo y gas desde que la guerra cerró el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico para una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, durante más de tres meses. No está claro con qué rapidez volverán esos barriles al mercado una vez que se reabra la vía marítima.

“Lograr que la cadena de suministro de buques funcione correctamente y que la reactivación de las operaciones en el Golfo Pérsico se desarrolle sin problemas será complicado. Algunos armadores se mostrarán reacios a dirigir sus buques al Golfo Pérsico hasta que las aseguradoras se pronuncien al respecto”, declaró Neil Crosby, jefe de Investigación de Sparta Commodities.

Los inversionistas también observan con cautela la rapidez con la que los productores de Medio Oriente pueden reanudar la producción y las exportaciones de petróleo tras los daños causados por la guerra, y si entrarán más barcos en la región.

Según la Agencia Internacional de Energía, la producción de petróleo, que asciende a más de 14 millones de barriles diarios, se encuentra paralizada, lo que representa aproximadamente el 14% de la demanda mundial.

Los responsables del sector afirman que la recuperación total de los niveles de producción y refinación previos a la guerra probablemente llevará semanas, meses o incluso años.

Según Giovanni Staunovo, analista de UBS, la reducción de los niveles de inventario de petróleo, un proceso más lento para reiniciar la producción y el reabastecimiento de las reservas estratégicas de petróleo deberían respaldar los precios del petróleo a largo plazo.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, las reservas de las mayores economías del mundo se encaminan hacia sus niveles más bajos desde al menos 2003, debido a la pérdida de producción en el Golfo Pérsico.

Cayeron las reservas

Las reservas de petróleo en la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos cayeron a 340.3 millones de barriles, el nivel más bajo desde 1983, según datos del Departamento de Energía publicados el lunes.

Las reservas de emergencia del gobierno disminuyeron en 8.9 millones de barriles, la tercera mayor reducción registrada hasta la fecha. Estas reducciones forman parte de un acuerdo con Estados Unidos para liberar 172 millones de barriles de dichas reservas.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró que las fuerzas armadas permanecerían indefinidamente en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza para proteger la frontera y los asentamientos israelíes.

El destino del programa nuclear iraní , otro tema espinoso, también se abordará en esas conversaciones posteriores. Los países del E4, entre los que se incluyen el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, anunciaron que están dispuestos a levantar las sanciones contra Irán.

El presidente Donald Trump dijo que el bloqueo continuaría hasta el viernes, la agencia estatal de noticias iraní Fars, informó que Irán podrá cobrar peaje a todos los buques que transiten por Ormuz.