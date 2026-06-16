5 claves de la certificación laboral, nueva obligación patronal en la agroindustria

La entrada en vigor de las reglas para el trámite del Certificado Laboral para la Agroexportación (CLA) marca nuevas obligaciones para las empresas de la agroindustria, ya que a partir de este 16 de junio de 2026 el mecanismo se convierte en una nueva obligación patronal respecto del cumplimiento de los derechos laborales y de seguridad social.

Con el objetivo de fortalecer el acceso a la seguridad social y garantizarlo, así como de mejorar las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras del campo, el certificado funciona como un mecanismo que contribuirá a la formalización del trabajo agrícola y reconoce a la agroindustria como pilar del desarrollo económico y social del país.

Con base en las disposiciones emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 15 de junio, los patrones tendrán que considerar las fechas y la documentación que necesitan para realizar el registro y obtener su certificado laboral.

5 claves del certificado laboral en la agroindustria

1. Entrada en vigor y programa piloto

Las disposiciones para el Certificado Laboral para la Agroexportación ya entraron en vigor; sin embargo, antes del arranque de la implementación obligatoria la STPS desarrollará un programa piloto y tendrá también un plazo de hasta 90 días naturales, que vence el 14 de septiembre de 2026, para expedir los Lineamientos Generales de Operación que detallarán el funcionamiento técnico de la plataforma VELAGRO.

La implementación de la certificación laboral a través del programa piloto tendrá una duración de 12 meses por producto agrícola sujeto al CLA. Este periodo será definido por la autoridad laboral en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La Secretaría señaló que en esta fase inicial la falta del CLA no impedirá la obtención del pedimento de exportación en la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

2. Patrones obligados a obtener el CLA

El Certificado Laboral para la Agroexportación es obligatorio para las empresas y personas físicas que participen en la cadena de valor agroexportadora, incluyendo productores primarios, centros de empaque, empresas de gestión de corte y cosecha, proveedores de servicios agrícolas y los agentes económicos esenciales para la obtención, acondicionamiento y disposición final del producto para su exportación.

Una vez que obtengan el CLA, documento de restricción no arancelaria, los patrones acreditarán que sus productos exportados cumplen con las obligaciones laborales y de seguridad social.

No obstante, la autoridad adelantó que aún está pendiente el establecimiento de los factores técnicos, procedimientos de verificación y clasificación de las categorías para personas físicas o morales, según la naturaleza de sus actividades, responsabilidades y nivel de involucramiento en el proceso productivo y de exportación.

3. Registro en plataforma VELAGRO

La plataforma digital VELAGRO ha sido creada para tramitar el certificado laboral, será administrada por la Unidad de Trabajo Digno de la STPS. Además, también funcionará como medio de comunicación oficial entre solicitantes y la autoridad laboral.

El pasado diciembre, la Secretaría del Trabajo informó que en abril de este año iniciaría la aplicación del certificado y la plataforma con el aguacate, ampliándose gradualmente a otros productos agrícolas de exportación. Alejandro Salafranca Vázquez, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, refirió que las empacadoras deberían registrar ahí sus embarques y se les solicitaría el certificado para exportación.

4. Información necesaria para el certificado laboral

Para obtener el certificado laboral, los solicitantes deben proporcionar información detallada que incluye la e.firma vigente, el Registro Patronal ante el IMSS, el RFC y datos completos de todos los participantes involucrados en la cadena de valor del producto, así como el número de toneladas a exportar.

La solicitud será resuelta en un plazo máximo de cinco días y, si no se emite determinación en ese tiempo, el certificado se entenderá como otorgado en sentido positivo. Además, el documento es nominativo, por lo que es intransferible.

5. STPS cruzará información con otras autoridades

Para verificar el cumplimiento de las obligaciones enmarcadas en el certificado laboral y garantizar el trabajo digno en todo el proceso productivo de la industria agroexportadora, la STPS intercambiará información con autoridades fiscales, el IMSS, la Secretaría de Economía y la SADER, con quienes realizará acciones coordinadas.

Este cruce de datos les permitirá corroborar que los patrones que hayan obtenido el certificado realmente están cumpliendo con sus obligaciones en materia laboral y de seguridad social.