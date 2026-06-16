Gobierno federal reporta que los homicidios en el país redujeron un 46%

La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que mayo de 2026 se convirtió en el mes con menor incidencia de homicidios dolosos de lo que va de la actual administración, al registrar un promedio diario de 47.3 víctimas, cifra que representó una reducción de 46 por ciento.

Durante la presentación del informe mensual de incidencia delictiva, Figueroa Franco destacó que al comienzo de la actual administración, en septiembre de 2024, se contabilizaban en promedio 86.9 homicidios dolosos diarios, mientras que en mayo de este año la cifra descendió a 47.3, equivalente aproximado de 39 asesinatos menos.

Según el reporte, ocho entidades concentraron el 54% de los homicidios dolosos registrados en el país durante los primeros cinco meses del año.

En primer lugar se ubicó Guanajuato, con 8.8% del total nacional; seguido de Baja California, con 7.8%; Chihuahua, con 7.7%; Sinaloa, con 6.8%; Morelos y Estado de México, ambos con 5.9%; Guerrero, con 5.5%, y Veracruz, con 5.3 por ciento.

La titular del SESNSP señaló que 28 entidades federativas registraron disminuciones en su promedio diario de homicidios dolosos al comparar los primeros cinco meses de 2025 con el mismo periodo de 2026.

Entre los estados con mayores reducciones destacó San Luis Potosí, con una baja de 81%; Zacatecas, con 63%, y Quintana Roo, con 60.8 por ciento.

Figueroa Franco destacó que en Guanajuato la tendencia de homicidios se ha mantenido a la baja durante los últimos 15 meses. Indicó que el promedio diario pasó de 12.7 asesinatos en febrero de 2025 a 4.1 en mayo de 2026, una reducción de 68% atribuida, dijo, a las detenciones de generadores de violencia realizadas por el Gabinete de Seguridad.

En el caso de Baja California, la funcionaria reportó una reducción de 46% en el promedio diario de homicidios al comparar septiembre de 2024 con mayo de 2026, al pasar de 7.1 a 3.8 asesinatos diarios.

No obstante, la entidad registró un ligero incremento mensual, al pasar de 3.4 homicidios diarios en abril a 3.8 en mayo, según las cifras presentadas durante la conferencia de prensa matutina del Ejecutivo federal.

Respecto a Guerrero, los datos mostraron que el promedio diario de homicidios en la entidad pasó de 6.6 casos en octubre de 2024 a 2.9 en mayo de 2026, una disminución de 56 por ciento.

Sin embargo, al igual que Baja California, Guerrero registró un incremento mensual, al pasar de 2.8 homicidios diarios en abril a 2.9 en mayo.

Además de la disminución en homicidios, el gobierno federal reportó una reducción de 31% en los delitos de alto impacto durante la actual administración.

Mientras en octubre de 2024 se registraban 636.6 delitos de alto impacto diarios, en mayo de 2026 la cifra descendió a 437.7, el nivel más bajo del periodo analizado.