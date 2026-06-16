Salud mental en el trabajo gana terreno en la agenda legislativa

La protección de la salud mental en el trabajo es un tema que está ganando terreno en la agenda legislativa, al menos en las iniciativas que impulsan senadores y diputados. Desde permisos remunerados para ausencias hasta capacitaciones, son parte de las propuestas que se han presentado en la actual legislatura.

De acuerdo con el Monitor Laboral de El Economista, se han presentado 12 propuestas en la LXVI Legislatura relacionadas con la salud mental en el trabajo, adicionales a los proyectos vinculados con la desconexión digital.

La última iniciativa se presentó el mes pasado, el objetivo es proteger el empleo de las personas que son incapacitadas por un trastorno mental. El proyecto del senador Virgilio Mendoza Amezcua (PVEM) propone la “suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario” cuando un trabajador sea incapacitado por una enfermedad mental.

En los últimos tres meses se sumaron cuatro propuestas. La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados propuso la creación de permisos de salud mental, otro proyecto fue del senador Homero Davis Castro (Morena) para hacer obligatoria la capacitación para compartir con los trabajadores información para la atención de su salud emocional, y el diputado Israel Betanzos Cortes (PRI) propuso que las empresas cuenten con servicios de salud mental atendidos por un profesional de psicología.

México ha dado pasos importantes en la normativa en la materia. En 2018 se creó la NOM-035 para prevenir factores de riesgo psicosocial en el trabajo, todos aquellos elementos que afectan la salud mental de las personas, engloban desde las jornadas extensas hasta los liderazgos negativos, es la primera regulación enfocada en clima organizacional.

Cinco años después, la Ley Federal del Trabajo (LFT) reconoció por primera vez los trastornos mentales como enfermedades laborales, esto después de la actualización de la tabla de padecimientos ocupacionales.

Pese a estos avances, la mayoría de los legisladores que han presentado propuestas han argumentado que la Ley Federal del Trabajo aún tiene margen para ajustarse.

Esto es parte de lo que se ha propuesto:

Prohibir prácticas que generen estrés laboral . Añadir en la LFT la prohibición patronal la imposición de cargas de trabajo que excedan la capacidad de la persona, vulnerar el derecho a la desconexión digital o utilizar mecanismos de vigilancia excesiva.

Permisos laborales . Incluir en la legislación la figura de permisos remunerados en caso de trastornos mentales, sólo con justificante expedido por un profesional de la salud.

. Incluir en la legislación la figura de permisos remunerados en caso de trastornos mentales, sólo con justificante expedido por un profesional de la salud. Atención psicológica en el trabajo . Sumar como obligación patronal ofrecer un servicio de atención psicológica en la empresa, y considerar como responsabilidad de los empleados el aprovechamiento de las consultas.

. Sumar como obligación patronal ofrecer un servicio de atención psicológica en la empresa, y considerar como responsabilidad de los empleados el aprovechamiento de las consultas. Prevenir la sisifemia . Reconocer como obligación de los empleadores la prevención de la sisifemia, como evitar la asignación de tareas repetitivas y desconectadas del propósito de la organización.

. Reconocer como obligación de los empleadores la prevención de la sisifemia, como evitar la asignación de tareas repetitivas y desconectadas del propósito de la organización. Capacitación . Incluir en los programas de capacitación planes de entrenamiento que faciliten el autocuidado de la salud mental.

. Incluir en los programas de capacitación planes de entrenamiento que faciliten el autocuidado de la salud mental. Protección del empleo. Suspender la relación de trabajo de manera temporal durante una incapacidad por trastorno mental.

Salud mental en el trabajo: ¿Cómo está México?

No es casualidad que la salud mental esté ganando terreno en las propuestas legislativas, diversos estudios confirman que el entorno de trabajo sigue generando efectos negativos en el bienestar mental de las personas, pese al reconocimiento legal como enfermedades laborales o la NOM-035.

De acuerdo con el informe de Sofía Radiografía de la Salud Laboral en México 2026, seis de cada 10 consultas médicas que realizan los trabajadores se vinculan con burnout y ansiedad. Para el 70% de los médicos ocupacionales consultados el entorno laboral es el factor más recurrente en el deterioro de la salud de los empleados.

Otro estudio que evidencia el pendiente en la prevención en los espacios de trabajo es la Encuesta Nacional de Recursos Humanos 2026 de Sesame e isEasy, el 59% de los trabajadores reconoce que está preocupado por el deterioro de su salud mental.

Aunque las empresas han avanzado en la implementación de programas de bienestar, los empleados la califican con 3.09 en una escala de 5 puntos; es decir, no tienen una aceptación satisfactoria.

Desconexión digital, el tema más avanzado

Por ahora, la reforma laboral vinculada con la salud mental que tiene más posibilidad de avanzar es la de desconexión digital, el dictamen ya fue avalado por la Cámara de Diputados y sólo requiere de su aprobación en el Senado.

La reforma a la Ley Federal del Trabajo reconoce el derecho de las personas a la desconexión digital, aplicado al término de la jornada laboral, en días de descanso, vacaciones y permisos remunerados, y obliga a los empleadores a respetarlo.

Uno de los argumentos que motivó la reforma fue las implicaciones en salud mental de la baja capacidad para descansar fuera del horario de trabajo debido a la hiperconectividad.