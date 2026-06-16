Los precios de las importaciones de EU suben más de lo previsto en mayo

Los precios de las importaciones estadounidenses subieron más de lo previsto en mayo, impulsados por el fuerte aumento de los precios de los combustibles y los bienes de capital, lo que dio lugar al mayor incremento interanual en casi cuatro años.

Los precios de las importaciones aumentaron un 1.9% el mes pasado, tras un repunte revisado al alza del 2.0% en abril, informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los precios de las importaciones, que excluyen los aranceles, subirían un 1.0% tras el repunte del 1,9% registrado en abril.

En los 12 meses hasta mayo, los precios de las importaciones subieron un 6.7 por ciento. Esa cifra supuso el mayor incremento interanual desde agosto de 2022 y siguió a una subida del 4.2% en abril.

Los precios del petróleo se han disparado en medio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que ha avivado la inflación. Washington y Teherán anunciaron el domingo que habían acordado las condiciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, aunque el pacto podría depender del cese de las hostilidades en el Líbano.

La inflación al consumidor aumentó en mayo a su ritmo más rápido en tres años, mientras que los precios al productor registraron su mayor subida en tres años y medio, informó el Gobierno la semana pasada.

El aumento de la inflación y la estabilidad del mercado laboral han incrementado las posibilidades de una subida de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Los economistas, sin embargo, consideraban que el listón estaba muy alto para un endurecimiento de la política monetaria.

Los responsables del banco central estadounidense tenían previsto iniciar el martes su reunión de política monetaria de dos días. Se esperaba que mantuvieran la tasa de interés de referencia a un día de la Fed en el rango del 3.50%-3.75%, pero que se alejaran de una orientación hacia la flexibilización, predijeron los economistas.

Los precios del combustible importado aumentaron un 12.5% el mes pasado, tras dispararse un 18.6% en abril. Los bienes de capital importados subieron un 1.3%. El auge del gasto en inteligencia artificial está impulsando al alza los precios de los bienes de capital importados.