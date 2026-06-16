Conectar para crecer: la importancia del networking en el liderazgo femenino

Ascender a un puesto de liderazgo no depende únicamente de la capacitación o la experiencia profesional. También requiere construir una red de contactos que facilite el acceso a oportunidades, mentoría y visibilidad.

Para crear una red de contactos se requiere tiempo de calidad con otros profesionales; sin embargo, en el caso de las mujeres, el tiempo es un recurso limitado y por ello, muchas veces priorizan otros aspectos que el networking.

De hecho, las mujeres mayores de 12 años destinan a la semana 64.8% de su tiempo al trabajo no remunerado, como el cuidado de los hijos y del hogar, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (ENUT), elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

Las mujeres dejamos muy poco tiempo disponible en nuestras agendas al crear estas redes de valor, ¿por qué? Porque toma tiempo. Tenemos que estar en actividades del hogar y en los cuidados”, comenta Úrsula Quijano, directora en Laboratoria México.

Esta carga de responsabilidades provoca que las mujeres dejen de asistir a eventos, participar en programas de mentoría o fortalecer relaciones laborales fuera del horario de trabajo.

El desafío de hacer networking

Ante los cambios constantes en el entorno laboral, es importante contar con personas que puedan brindar apoyo, mentoría e incluso recomendar ofertas laborales.

Pero uno de los principales retos, además del tiempo, proviene de la autoconfianza. Úrsula Quijano, menciona que se dan casos en que las mujeres no pueden crear redes sólidas debido al temor de exponerse profesionalmente.

“Vemos limitantes en las creencias, por ejemplo, sentimos que está mal pedir ayuda o que hablen bien de ti en la empresa. También llegamos a estar 100% enfocadas en lo que manda el puesto y no navegamos en otras oportunidades”.

En tanto, el 60% de las mujeres considera importantes las redes de contacto, pero solo el 60% considera que no es accesible, de acuerdo con el estudio Women in Entrepreneurship: Un ecosistema crece cuando todas las voces cuentan, realizado por Endeavor Data Unit, con el apoyo de EY, Jumex, Visa, y Banamex.

El valor de las mentorías y los sponsors

La mentoría para las mujeres es importante para sus trayectorias profesionales. En este contexto, 93% de las mujeres considera que las ayuda para expandir sus redes de contactos; mientras que el 80% se siente inspirada y motivada personalmente, de acuerdo con el estudio de Endeavor Data Unit.

Por ello, la especialista recalca que las mentorías entre mujeres es vital, debido a la baja representación de mujeres en puestos de liderazgo.

Lo que se busca en una mentoría es un espacio seguro y de confianza en donde la mentora pueda compartir experiencias de vida y viceversa”.

En este contexto, el 93% de las mujeres ofreció mentoría a otras mujeres y 43% recibió mentoría de otras mujeres, de acuerdo con Endeavor Data Unit.

A diferencia de una mentora, un sponsor utiliza su influencia para recomendar y visibilizar el talento dentro de la organización. La especialista recomienda no temer a los sponsors y acercarse con un propósito claro y hablar con confianza.

Cómo crear una red de contactos

Una buena red de contactos no es aquella que gana en número, sino en la calidad en la que se conservan las relaciones laborales y aportan valor en la vida profesional. Aunque muchas mujeres sienten que no tienen contactos por la falta de tiempo, lo cierto es que muchas veces ya cuentan con una red que no han identificado o aprovechado estratégicamente.

Úrsula Quijano recomienda iniciar con una hoja y comenzar a anotar nombres del círculo social cercano, como compañeros del trabajo, excompañeros de universidad e incluso amistades.

En tanto, al momento de ampliar la red de contactos, lo ideal es hacerlo con un enfoque de interés genuino, interesarse en la otra persona sobre sus intereses y metas. “La persona que más conecta con la persona que más escucha”.

Para mantener los contactos, es importante considerar que estos se mantienen siempre y cuando no desaparezcan las interacciones. Esto no quiere decir que se envíen mensajes o hacer reuniones cada semana, pero tampoco implica aislarse.

Incluso, una red de contactos funciona cuando el apoyo es mutuo y siempre se busca aportar algo sin la intención de recibir algo a cambio.