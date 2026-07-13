El oro y la plata caen más de 3% tras anuncio de Trump de un bloqueo naval contra Irán

Los precios del oro cayeron un 3% este lunes después de que el ⁠presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que restablecería el bloqueo naval contra Irán, lo que impulsó a los mercados petroleros, reavivó los temores inflacioniarios y elevó las posibilidades de que las tasas de interés estadounidenses se ⁠mantengan altas durante más tiempo.

El oro ⁠al contado cayó por segunda sesión consecutiva, registrando un descenso del 3% a 3,996.76 dólares por onza a las 17:40 GMT, tras tocar su nivel más bajo desde el 1 de julio.

Los futuros del oro en Estados Unidos cerraron con una caída del 2,6%, a 4.005,7 dólares.

"Los precios del petróleo están repuntando debido al conflicto en Oriente Medio, y existe la posibilidad de que la Reserva Federal endurezca su política monetaria. Esto supone una mala noticia para los activos que no rinden intereses, como el oro", dijo Fawad Razaqzada, analista de mercado de Forex.com.

"Si los precios del petróleo siguen subiendo, los del oro podrían desplomarse y dirigirse inicialmente hacia el nivel de los 3.800 dólares y, con el tiempo, posiblemente hasta los 3.500 dólares si se acelera la presión vendedora", añadió.

Trump dijo el lunes que Estados Unidos restablecerá el bloqueo naval a Irán y que se le reembolsará el 20% de todos los cargamentos que transiten por el estrecho de Ormuz, después de que Teherán dijo haber cerrado el paso. Los futuros del petróleo subían un 8% a las 18:00 GMT.

El aumento de los precios del petróleo puede alimentar la inflación al elevar los costos de la energía y el transporte en toda la economía, lo que podría llevar a los bancos centrales a mantener las tasas de interés más altas durante más tiempo o incluso a subirlas aún más para frenar ⁠las presiones sobre los precios.

Según la herramienta FedWatch del CME ⁠Group, los operadores estiman actualmente que hay un ⁠75% de probabilidades de que el banco central estadounidense suba las tasas de interés en el mes de septiembre.

El martes, el presidente ⁠de la Fed, Kevin Warsh, prestará su primer testimonio sobre política monetaria ante el Congreso. Los participantes en el mercado analizarán minuciosamente sus declaraciones en busca de pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés.

El Gobierno de Estados Unidos tiene previsto publicar esta semana datos clave, entre los que se incluyen el índice de precios al consumidor, el índice de precios al productor y los informes de ventas al por menor de junio, así como las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado bajó un ⁠3.8% a 57.55 dólares por onza, el platino cayó un 1.7% a 1,599.47 dólares y el paladio bajó 2.1% a 1,249.70 dólares.