Oro cae más de 1% a inicio de semana mientras tensión en Oriente Medio refuerza apuestas sobre tasas

Los ⁠precios del oro caían por segunda sesión consecutiva este lunes, ya ⁠que la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio se sumaba a las preocupaciones inflacionistas y reforzaba las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga las tasas de ⁠interés más altas durante más tiempo.

A las 11:00 GMT, el oro al contado perdía un 1.4%, hasta los 4,061.64 dólares por onza, mientras que los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en agosto restaban un 1.1%, para colocarse en los 4,069.6 dólares.

Las fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron intensos ataques con misiles y drones, y Teherán atacó instalaciones estadounidenses en varios países del golfo Pérsico e insinuó el cierre del estrecho de Ormuz. Los precios del petróleo se disparaban más de un 3% ante esta noticia.

"La reanudación de las hostilidades reaviva la preocupación sobre la inflación y el riesgo de un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte de la Fed, lo que genera obstáculos adicionales (para el oro) a través de retornos más altos de los bonos y un dólar más fuerte», afirmó Ole Hansen, del Saxo Bank.

"La atención puesta en Oriente Medio y el aumento de los precios del petróleo, junto con la escasa liquidez durante el periodo de vacaciones del verano (boreal), son riesgos clave que podrían llevar los precios del oro fuera de su actual rango de consolidación de entre ⁠3,900 y 4,200 dólares", señaló Hansen.

El aumento ⁠de las tasas eleva el ⁠costo de oportunidad de mantener lingotes, que no devengan intereses.

Los operadores ven una probabilidad del ⁠69% de que la Fed suba los tipos en septiembre, frente al 63% de la semana pasada, según la herramienta FedWatch de CME.

Esta semana está repleta de publicaciones de datos económicos de Estados Unidos, entre los que se incluyen el Índice de Precios al Consumo y el Índice de Precios al Productor de junio, las cifras de ventas minoristas y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo.

En ⁠otros metales preciosos, la plata al contado perdía 2.4%, a 58.4181 dólares por onza; el platino bajaba 0.5%, a 1,619.98 dólares; y el paladio restaba 0.8%, a 1,266.1 dólares.