Los ⁠precios del petróleo bajaban este jueves, mientras los operadores sopesan la ⁠escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán y los riesgos para el suministro petrolero que transita por el estrecho de Ormuz.

A las 10:11 GMT, los ⁠futuros del Brent cedían 27 centavos, o ⁠un 0.32%, a 84.68 dólares el barril, y los del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) restaban 11 centavos, o un 0.14%, a 79,49 dólares.

Ambos contratos se mantienen cerca de sus máximos de un mes.

"El mercado sigue reaccionando con un grado sorprendente de calma", afirmó Ole Hvalbye, analista de mercado de SEB Research.

"Parece razonable que los precios puedan seguir subiendo hacia los 90-95 dólares y tal vez incluso volver a rozar la barrera de los 100 dólares, y ello se debe a que el estrecho de Ormuz está sufriendo repetidas interrupciones, lo que genera incertidumbre sobre los flujos de petróleo procedentes del golfo Pérsico", agregó.

Estados Unidos bombardeó el miércoles las defensas costeras y las bases de misiles de Irán tras reimponer un bloqueo naval a sus puertos, mientras que Teherán amenazó con cortar más exportaciones energéticas de la región, afirmando que está inmerso en una "guerra existencial" con Washington.

Esta escalada se produce tras el colapso de la frágil tregua alcanzada en junio, lo que reaviva los temores de un retorno al conflicto a gran ⁠escala y perturba los flujos energéticos a través ⁠del estrecho de Ormuz, por donde ⁠transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial diario de petróleo y gas natural licuado ⁠antes de la guerra.

El miércoles, primer día tras la reimposición por parte de Estados Unidos del bloqueo naval a Irán, transitaron menos buques por el estrecho. Durante la jornada lo cruzaron siete, frente a los 13 del día anterior.

"Los mercados podrían seguir cautos mientras evalúan los riesgos inmediatos para el suministro. Hasta ahora, a pesar del aumento de las tensiones militares, los petroleros siguen navegando por el estrecho ⁠de Ormuz, aunque en un número más limitado", afirmó Wael Makarem, estratega jefe de mercados financieros de Exness.

Se espera que la investigación dé lugar a un arancel adicional del 12.5%, lo que elevaría la carga total para los productos brasileños al 37.5 por ciento.