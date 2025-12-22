Oro abre la penúltima semana del año superando los 4,400 dólares y la plata toca nuevo máximo

El oro superó este lunes por primera vez la cota de los 4,400 dólares la onza, impulsado por las expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos y las continuas compras de refugio, mientras que la plata hizo lo propio y también alcanzó un nuevo máximo histórico.

A las 09:55 GMT, el ⁠oro al contado mejoraba un 1.7%, a 4,413.01 dólares por onza, tras tocar un pico de 4,420.01 dólares más temprano en la sesión.

Los futuros del oro en Estados Unidos para entrega en febrero ganaban un 1.4%, a 4,446.7 dólares.

El ⁠lingote acumula un alza cercana al 68% en lo que va de año, su mayor avance anual desde 1979, impulsado por las fuertes compras de los bancos centrales, flujos de refugio y unas tasas más bajas.

La plata al contado sumaba un 2.8%, hasta los 68.98 dólares, tras alcanzar un nuevo récord de 69.44 dólares en la sesión anterior.

La plata ha subido un 138% en lo que va de año, impulsada por el déficit de oferta, las crecientes necesidades de la industria y la fuerte demanda de inversión.

"La bajada de las tasas favorece la demanda de activos reales como el oro y la plata. Pero también tenemos el cobre en máximos históricos, lo que indica el deseo de los inversores ⁠de mantener la exposición a materias primas en general, probablemente debido a las expectativas de que la inflación podría mantenerse más ⁠alta durante más tiempo", dijo Giovanni Staunovo, de UBS .

El dólar declinaba, en camino de su caída anual más pronunciada desde 2017, abaratando el lingote para los compradores extranjeros.

En otros metales preciosos, el platino se disparaba un 4.2%, a 2,056.06 dólares, alcanzando su nivel más alto en más de 17 años, mientras que el paladio mejoraba un 2.8%, a 1,760.86 dólares, alcanzando un máximo de casi tres años.