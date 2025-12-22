Actividad económica de México aumentó 1.6% en octubre por impulso del sector primario

El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México creció un 1.6% en octubre respecto al mismo mes del año anterior como consecuencia de un mayor impulso del sector primario.

Solo en el décimo mes del 2025 la actividad económica de México aumentó un 1% en comparación al mismo período del año anterior, según los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por componentes, las actividades primarias reportaron un crecimiento del 1.4%, mientras que el sector servicios aumentó un 1.2% y el secundario un 0.7% a tasa mensual.

Si se desglosa por tasa anual, las actividades primarias crecieron un 11.8%, a mucha distancia del alza de las terciarias (2,5%) y del descenso registrado por las secundarias (0.7%).

Dentro de las actividades secundarias destaca el crecimiento de la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica (1.7%) y de la construcción (1.5%), al tiempo que las industrias manufactureras marcaron un retroceso del 1.4% respecto al 2024.

Entre las actividades terciarias, los servicios profesionales, científicos y técnicos aumentaron un 7.5%, los servicios culturales y deportivos crecieron un 5.7% y los relativos a prestar apoyo a negocios y manejo de residuos un 9.3%, según datos del Inegi.

En este subsector solo los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y otros servicios, a excepción de las actividades gubernamentales, registraron una disminución en octubre (-2.5% y -1.9%, respectivamente).