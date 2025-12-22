Indicadores del 22 al 26 de diciembre: Actividad económica, inflación y PIB de EU

Con una semana más corta para los mercados financieros debido a los días feriados navideños, el último calendario de indicadores del año contempla en México información sobre actividad económica, balanza comercial, inflación y niveles de ocupación. En Estados Unidos, sobre confianza del consumidor y crecimiento del PIB en el tercer trimestre.

A continuación, y sin tener calendarizada la publicación de datos relevantes para jueves y viernes, éstos son los principales indicadores económicos de la semana:

Lunes 22 de diciembre: Actividad económica

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de México (octubre)

Precios del gasto en consumo personal de Estados Unidos (octubre)

La semana comienza con el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), que permite evaluar el desempeño general de la economía mexicana. El indicador es clave para anticipar la trayectoria del crecimiento económico y conocer el comportamiento agregado de los principales sectores productivos.

En Estados Unidos se espera el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), tanto en su variación mensual como interanual. Este indicador es la referencia preferida de la Reserva Federal para evaluar la inflación y resulta clave para analizar las presiones sobre los precios hacia el cierre del año.

Martes 23 de diciembre: Inflación

Resultados de la subasta de valores gubernamentales en México

Balanza comercial de mercancías de México (noviembre, cifras preliminares)

Inflación en México (primera quincena de diciembre)

Producto Interno Bruto de Estados Unidos (tercer trimestre, preliminar)

Confianza del consumidor de The Conference Board (diciembre)

Como todos los martes, el Banxico publicará los resultados de su subasta de valores gubernamentales, que muestran el nivel de demanda por Cetes, Bonos y Udibonos. El comportamiento de las tasas adjudicadas permite inferir expectativas sobre la política monetaria y el apetito por riesgo en el mercado local.

En México también se conocerán los datos preliminares de la balanza comercial de mercancías, que permitirán evaluar el desempeño del sector externo en noviembre. Este reporte ofrece señales sobre la dinámica de las exportaciones y las importaciones y sobre su contribución al crecimiento económico.

En los datos locales de inflación, la atención estará en el INPC de la primera quincena de diciembre, tanto general como subyacente. Este indicador será clave para evaluar la evolución de la inflación al cierre del año y para anticipar la postura futura del Banco de México sobre la continuidad del ciclo de recortes.

En Estados Unidos se difundirá el reporte del PIB del tercer trimestre, que ofrecerá una actualización sobre el ritmo de crecimiento de la mayor economía del mundo. A esto se sumará la confianza del consumidor de The Conference Board, un termómetro del ánimo de los hogares y sobre el consumo privado.

Miércoles 24 de diciembre: Tasa de desempleo

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (noviembre)

Nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos

Inventarios de petróleo crudo de la AIE

El miércoles se publicará en México la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que contiene la tasa de desempleo y más información clave para evaluar las condiciones del mercado laboral. Su comportamiento permite analizar la fortaleza del empleo y su impacto potencial sobre el consumo.

En Estados Unidos se conocerá el dato semanal de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, una lectura oportuna sobre el mercado laboral en el corto plazo. También destacan los inventarios de petróleo crudo de la AIE, un balance entre oferta y demanda de energía, con impacto en los precios.