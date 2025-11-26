Oracle sube en bolsa después de que Deutsche Bank reiteró su recomendación de compra

Los títulos de Oracle suben más de 4% a media jornada en miércoles en Wall Street después de que Deutsche Bank, el banco más grande de Alemania reiterara su visión optimista sobre las acciones de infraestructura en la nube.

Las cotizaciones de la empresa especializada en sistemas de bases de datos rondan los 205 dólares por unidad, un incremento de más del 4% frente al cierre de ayer.

En una nota enviada a sus clientes, Deutsche Bank reiteró su recomendación de compra, con un precio objetivo de 375 dólares para las acciones de Oracle, lo que implica incremento de más de 80% en el precio de la acción. El precio objetivo de Deutsche supera el precio objetivo promedio de 345.42 dólares de los analistas encuestados por LSEG.

La firma de investigación realizó un análisis más profundo de la relación de Oracle con OpenAI, creador de ChatGPT, tras las recientes caídas del precio de las acciones y las preocupaciones de la industria sobre los compromisos de capacidad de inteligencia artificial y los planes de gastos de capital.

Los analistas de Deutsche destacaron en una nota que la relación riesgo-recompensa de Oracle “se inclina fuertemente hacia arriba y en medio del retroceso presenta un punto de entrada atractivo para los inversores cuando se analiza el negocio de Oracle en su totalidad”.

(Con información de CNBC)