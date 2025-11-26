Wall Street sube y Nvidia repunta antes de feriado por Acción de Gracias

Los tres principales índices de Wall Street operan con avances en la sesión de media semana. Las referencias accionarias suben, aún animadas por las apuestas sobre un recorte a la tasa de interés de la Reserva Federal en diciembre, con Nvidia a la cabeza en el Dow Jones.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.30% a 47,394.76 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanza 0.59% a 6,805.56 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 0.54% a 23,149.74 puntos.

Tras la publicación de cifras económicas atrasadas por el cierre del gobierno estadounidense y comentarios de algunos funcionarios de la Fed, el mercado asigna una probabilidad de 82% a un tercer recorte a la tasa de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch, de CME.

En los indicadores, hoy destaca la publicación el reporte de nuevas solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos, que disminuyeron en 6,000 para un dato desestacionalizado de 216,000. El reporte apuntó a que los despidos en la mayor economía siguen siendo bajos.

En los valores individuales, las acciones de Nvidia subían más de 2%, liderando las ganancias dentro del Dow Jones, tras haber caído con fuerza por la noticia de que Alphabet, que pierde cerca de 2% tras una máximo histórico, podría comenzar a vender chips a Meta (-0.19%).

La actividad podría reducirse a medida que se acerca el feriado de mañana en Estados Unidos por Acción de Gracias. Está previsto que el día de descanso mantenga cerrados los mercados y que la reducida actividad continúe el viernes, con un cierre adelantado a media jornada.