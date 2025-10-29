Nvidia ya vale 2.3 veces el PIB de México: Llega a los 5 billones de dólares de capitalización

Nvidia la empresa de chips y líder en inteligencia artificial alcanzó este miércoles un valor de capitalización de 5 billones de dólares y ya es la compañía de más valor en el mundo.

Los títulos de la empresa alcanzaron un valor de 206.48 dólares por unidad en el Nasdaq en Nueva York después del inicio de sesión en Wall Street.

Para darnos una idea del valor de la empresa el Producto Interno Bruto (PIB) de México en el 2024 fue de 1.8 billones de dólares, con lo que Nvidia vale 2.3 veces lo que se produce en un un año.

Nvidia es uno de los mayores fabricantes de microprocesadores usados en el creciente mercado de la inteligencia artificial, ha pasado de ser un fabricante de chips gráficos de nicho a convertirse en la columna vertebral de la industria mundial de la IA, superando a Apple, Microsoft y Alphabet y convirtiendo a su CEO, Jensen Huang en un icono de Silicon Valley.

Felipe Mendoza, analista del Brokers Atfx, destacó que Nvidia tomó su papel como líder en el ciclo de inteligencia artificial y se convirtió en la primera empresa en llegar a los 5 billones de dólares de valor.

Lo anterior refleja la fortaleza del sector tecnológico y la confianza del mercado en la inteligencia artificial como motor del mundo, cometo el experto.

Las llamadas siete magníficas, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla tienen un valor en conjunto, de alrededor de 23 billones de dólares, algo así como el 75% del PIB de los Estados Unidos, la economía más grande del mundo.