Lectura 1:00 min
Nvidia se convierte en la primera empresa en superar los 5 billones de dólares de valor
El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia se convirtió la mañana de este miércoles en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil.
El gigante estadounidense de los microprocesadores Nvidia se convirtió la mañana de este miércoles en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil.
Poco después de la apertura de Wall Street, el precio de sus acciones se situaba en 210.90 dólares (+4.91 %), con lo que superaba la barrera de los 5 billones de dólares.
Te puede interesar
Nvidia es uno de los mayores fabricantes de microprocesadores usados en el creciente mercado de la inteligencia artificial, lo que la ha impulsado a situarse como la compañía con mayor valor bursátil del mundo.
Por detrás de Nvidia se sitúan las tecnológicas Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon y Meta, todas estadounidenses.
INFORMACIÓN EN PROCESO..