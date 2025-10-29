Wall Street sube a nuevos máximos; Nvidia extiende su sólido avance

Los tres principales índices de Wall Street marcaron máximos récord este miércoles y Nvidia se convirtió en la primera empresa en superar una valoración de 5 billones de dólares, mientras los inversionistas se alistaban para el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, sube 0.56% a 47,973.03 unidades, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, avanza 0.14% a 6,900.58 puntos. El Nasdaq Composite tecnológico gana 0.38% a 23,917.54 unidades.

Nvidia (+3%) llegó a subir casi 5% y se convirtió en la primera en superar el hito de 5 billones de dólares en capitalización de mercado tras informar sobre pedidos por 500,000 millones de dólares en chips y que construirán siete supercomputadores para el gobierno estadounidense.

Nvidia El valor ha subido cerca de 50% en lo que va de año y ha sido uno de los que más ha impulsado la bolsa estadounidense este año. Por su parte, Apple (-0.11%) superó brevemente los 4 billones de dólares de capitalización ayer y Microsoft (-0.66%) cotiza sobre ese nivel.

Los índices suben impulsados por valores tecnológicos, mientras los inversionistas se preparan para conocer después del cierre de esta sesión los resultados corporativos de Meta Platforms (-0.12%), la matriz de Facebook; Alphabet (+1.54%), la matriz de Google, y de Microsoft.

A media sesión se espera el anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), con una predominante apuesta por un recorte de 25 puntos base a la tasa de interés de referencia, que beneficia a las empresas tecnológicas. Será clave la comunicación del banco central.