Nasdaq busca extender su horario de negociación 24/7

Nasdaq, una de las bolsas más grandes del mundo que alberga a compañías tecnológicas como NVIDIA, Apple y Amazon, planea presentar la documentación a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) estadounidense para implementar la negociación de acciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras busca capitalizar una demanda global de acciones estadounidenses.

La demanda de los inversionistas de operar ininterrumpidamente con acciones estadounidenses se ha disparado en los últimos años, lo que ha impulsado a los reguladores a introducir nuevas normas y a dar luz verde a las propuestas de las principales bolsas para permitir la negociación fuera del horario habitual de mercado.

El mercado bursátil estadounidense representa casi dos tercios del valor de mercado de las empresas que cotizan en Bolsa a nivel mundial, mientras que las tenencias extranjeras totales de acciones estadounidenses alcanzaron los 17 billones de dólares el año pasado.

En marzo, el presidente del Nasdaq, Tal Cohen, declaró que la empresa había iniciado conversaciones con los reguladores y esperaba lanzar la negociación ininterrumpida cinco días a la semana en el segundo semestre de 2026.