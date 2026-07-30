Bolsa de Seúl repunta 13% y Tokio 4% ante la recuperación del sector tecnológico

La bolsa de Seúl se recuperaba en las primeras operaciones de este viernes (tiempo local) más de un 13% y la de Tokio un 4%, impulsadas por un repunte de los valores tecnológicos siguiendo la estela de Wall Street tras los resultados alentadores de Microsoft.

En las primeras horas de operación en Seúl, el índice Kospi, que había caído bruscamente a principios de esta semana ante las crecientes preocupaciones relacionadas con la inteligencia artificial, subía un 13% hasta los 6,322 puntos.

El gigante de los chips SK Hynix se disparaba cerca de un 20%.

En Tokio, el indicador estrella Nikkei subía un 3.94% hasta las 64,293 unidades.

Los mercados asiáticos han visto caídas significativas durante las últimas semanas, lastrados por la posibilidad de que el apogeo que vive la IA esté inflando artificialmente las valoraciones de las empresas del sector y creando una burbuja que pronto podría estallar.