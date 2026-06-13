Fan Fest de Houston se llena pese al intenso calor de Texas de hasta 38 grados

Las altísimas temperaturas no lograron empañar el ánimo de los aficionados al Mundial, que el sábado utilizaron ventiladores portátiles, sombrillas y grandes cantidades de bebidas frías para combatir el abrasador calor de Texas mientras abarrotaban el fan-fest de Houston.

Con el termómetro rozando los 38° Celsuis antes del partido inaugural en Houston el domingo, en el que Alemania se enfrentará a Curazao, los organizadores del evento afirman que una serie de medidas, entre las que se incluyen protector solar gratuito y espacios con aire acondicionado, ayudarán a los aficionados a mantenerse frescos.

"Sabemos que es verano y que no podemos hacer nada contra el calor, pero queremos que sea lo más cómodo posible", declaró a Reuters la organizadora del fan-fest de Houston, Patti Smith.

Se calcula que unas 30.000 personas abarrotaron el centro de Houston para el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica, y se registraron más de 100 casos de problemas relacionados con el calor ese día.

La mayoría recibió atención en el lugar, donde las autoridades también han instalado puestos de hidratación en los que los aficionados pueden rellenar sus botellas de agua o pasar por debajo de estructuras al aire libre equipadas con fuentes que pulverizan agua.

Las temperaturas abrasadoras son un problema en otras sedes del torneo que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, pero la combinación de calor extremo y alta humedad hace que salir a la calle en Houston sea como recibir una ráfaga de aire salida de un horno.

Las autoridades también están preparadas para la llegada de aficionados de países con climas más fríos, como Alemania y Suecia, que no están acostumbrados a este calor, cuando sus equipos jueguen en Houston.

Muchos de los visitantes que hacían fila el sábado acudieron preparados con sombrillas para protegerse del sol, mientras que otros llevaban ventiladores personales o se cubrían la cabeza con camisetas. Otros optaron por soluciones más sencillas.

"Intento quedarme en las zonas más frescas, las que tienen más sombra", dijo el geofísico John Banwagoner a Reuters.