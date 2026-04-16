Inversiones de afores en BMV suben a su mayor nivel desde 2024

Las administradoras de fondos para el retiro (afores) incrementaron sus inversiones en renta variable nacional en marzo y anotaron su mayor nivel desde mayo de 2024.

En el tercer mes de 2026, las inversiones de las afores en acciones listadas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) representaron el 7.33% de su portafolio, el mayor desde mayo de 2024, cuando fue por 7.35 por ciento. En el mismo periodo de 2025, ese rubro era el 6.15%, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Con ello, el valor de la renta variable local ascendió hasta los 610,069 millones de pesos. El incremento en la renta variable mexicana se dio en un mes en el que las bolsas locales cayeron.

En total, las afores administran recursos por 8.320 billones de pesos, un incremento de 15.38% respecto al 2025 cuando fue de 7.211 billones.

Del portafolio de inversión de las afores, los instrumentos gubernamentales como bonos de desarrollo del gobierno federal en unidades de inversión (Udibonos), Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), entre otros, crecieron 15.2% para sumar 4.28 billones de pesos. Y tienen la mayor participación con 51.5 por ciento.

En el caso de la renta variable internacional, subió 10.1% anual a 1.04 billones de pesos, y tiene porcentaje del total de 12.4 por ciento.

La deuda privada subió 5.48% a 1 billón de pesos y representa el 12.04 por ciento. En instrumentos estructurados la inversión escaló de 10.2% anual a 687,275 millones y en Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras) aumentó un 38.8 a 264,212 millones, ambos tienen una participación del 11.4 por ciento.

Estrategia de inversión

Janneth Quiroz, directora de Análisis de Monex Casa de Bolsa, dijo que el aumento de la exposición de las afores a renta variable “no es un movimiento aislado, sino el reflejo de varios factores estructurales y coyunturales que están redefiniendo su estrategia de inversión”.

En primer lugar, “después de un ciclo prolongado de tasas altas, la continuación del relajamiento monetario favorece a los activos de riesgo. Cuando las tasas bajan, los instrumentos de renta fija pierden atractivo y los portafolios migran hacia renta variable”, recalcó.

Otro factor es el desempeño reciente de los mercados. “A pesar de la volatilidad global, 2025 fue un año de rendimientos extraordinarios para las afores, y 2026 comenzó con plusvalías relevantes. En enero ganaron más de 158,000 millones de pesos, un portafolios siguen capturando valor en los mercados financieros. Este contexto incentivo a mantener la exposición a renta variable”, dijo.

Felipe Mendoza, analista de Mercados en EBC Financial Group, aseguró que el incremento de las afores en Bolsa nacional en marzo, “más que responder a un giro agresivo, es un ajuste moderado dentro de una estructura que es ampliamente defensiva”.

Detalló que más de la mitad del portafolio permanece en valores gubernamentales, mientras que la renta variable internacional alcanza 12.45%, lo que evidencia que el sistema no asume un riesgo excesivo. “Esto se entiende mejor bajo la lógica de las Siefores que operan con horizontes de largo plazo y trayectorias de inversión predefinidas que buscan optimizar el binomio riesgo-retorno, más que reaccionar a eventos coyunturales. En ese sentido, el aumento en renta variable luce consistente con su mandato de diversificación y no como una señal de sobreexposición”, afirmó.

Extranjeros vendieron acciones mexicanas en medio de volatilidad

Durante marzo, los inversionistas extranjeros retiraron capitales de los mercados accionarios locales por primera vez en seis meses, en un contexto en el que las bolsas globales fueron golpeadas por el ataque de Estados Unidos a Irán y la respuesta de la nación islámica enfocada en infraestructura y el cierre del Estrecho de Ormuz.

Esta situación llevó a los agentes financieros a alejarse de los activos de mayor riesgo. Por eso el capital foráneo en las bolsas locales registró salidas por 1,279.4 millones de dólares en marzo, de acuerdo con cifras del Banco de México. Este retiro frenó una racha de cinco meses consecutivos de entradas de recursos a la renta variable local, la más larga desde 2019.

Con ello, el saldo total de la inversión extranjera en el mercado accionario mexicano se ubicó en 192,058.8 millones de dólares, cifra 7% por debajo de su nivel máximo alcanzado el mes previo, de 206,408.9 millones de dólares.

El menor apetito de los inversionistas no residentes estuvo marcado por la caída de 4% de los mercados accionarios locales durante marzo. En ese mes se intensificaron las tensiones entre Estados Unidos e Irán, lo que impulsó los precios del petróleo encima de los 100 dólares por barril, elevó las expectativas de inflación y llevó a replantear la expectativa de políticas monetarias de los bancos centrales.

“En un entorno global más complicado, los inversionistas son más selectivos, y México ya no es una decisión automática”, dijo Humberto Calzada, economista en jefe de Rankia Latinoamérica. “Hoy el mercado local necesita ofrecer mejores condiciones de certidumbre para seguir atrayendo capital”.

La elevada volatilidad global también impulsó la demanda por activos refugio, como el dólar, que alcanzó su nivel más alto en 10 meses durante marzo, provocando la depreciación de otras monedas, especialmente las de mercados emergentes.

En este contexto, el peso mexicano se depreció 4% en marzo, su mayor caída mensual frente al dólar desde agosto de 2024, para ubicarse por encima de las 18 unidades por divisa estadounidense.

“La salida de capitales de la renta variable sugiere que el apetito por riesgo hacia activos locales se ha debilitado, en un entorno marcado por mayor volatilidad cambiaria, tensiones geopolíticas y ajustes en las expectativas de política monetaria”, escribieron analistas de Kapital Bank, en un reporte. (Con información de Infosel)