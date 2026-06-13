Promueven talento artesanal jalisciense con balón monumental

Guadalajara, Jal. Guadalajara aprovechó el escaparate internacional que representa la Copa Mundial de FIFA 2026 para impulsar la promoción del talento artesanal jalisciense y fortalecer el posicionamiento cultural de la entidad.

En alianza con organismos públicos, asociaciones civiles y la iniciativa privada, fue presentado un balón monumental intervenido con arte Wixárika, una obra que busca proyectar la identidad local ante millones de visitantes y espectadores que seguirán el torneo desde esta sede mexicana.

La intervención artística incorpora elementos inspirados en el simbolismo Wixárika y en valores vinculados con el territorio y la identidad mexicana como el respeto por la tierra, la cultura del agave, el cuidado del agua y la conexión con las comunidades.

El balón monumental que fue colocado temporalmente en la llamada "última milla" del Estadio Guadalajara, mide 3.6 metros de diámetro y para su elaboración se utilizaron más de 10 millones de chaquiras que fueron colocadas a mano por más de 25 artesanos.

En la iniciativa participaron Host City Guadalajara, la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco (SEDECO), Mujeres Empoderadas A.C., SausalitoBox y Tequila Don Julio/Diageo (promotor oficial de la Copa Mundial de FIFA 2026).

"Nos sentimos muy orgullosos de poder colaborar con una empresa tan comprometida con el sector artesanal y desde la Dirección de Fomento Artesanal estamos buscando colaborar en proyectos que den visibilidad al trabajo de las y los artesanos locales”, señaló la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Jalisco, Cindy Blanco.

“Desde Mujeres Empoderadas A.C. soñamos con crear una iniciativa que permitiera llevar la riqueza cultural de Jalisco y de México al mundo, y en ese camino encontramos en Tequila Don Julio a un gran aliado. Su confianza y compromiso fortalecieron esta visión y nos ayudaron a convertirla en realidad", indicó, por su parte, Georgina Gómez, presidenta y fundadora de Mujeres Empoderadas A.C.

La intervención fue desarrollada en colaboración con Raúl Rosas Chavarín, fundador de SausalitoBox, un estudio creativo mexicano dedicado a transformar el arte Wixárika en experiencias artísticas contemporáneas de alto impacto.

"En SausalitoBox nos enorgullece llevar el arte Wixárika a una audiencia global, demostrando que las tradiciones mexicanas están más vivas que nunca”, subrayó Rosas Chavarín.