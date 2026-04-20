En vilo, conversaciones de paz entre Irán y EU

Teherán/Washington. Estados Unidos e Irán intercambiaron amenazas el día de ayer 20 de abril, a menos de dos días de que expire su alto el fuego, mientras reina la incertidumbre sobre una posible reanudación de las negociaciones entre ambas partes en Pakistán.

Una fuente cercana al asunto informó que una delegación estadounidense tiene previsto partir "pronto" hacia Islamabad con miras a los nuevos contactos con Irán, aunque sin precisar una fecha o su cronograma.

El objetivo de los diálogos es poner fin a la guerra en Oriente Medio desatada el 28 de febrero por ataques israelíes y estadounidenses contra Irán.

La situación parecía estar en peligro después de que Estados Unidos anunciara la incautación de un buque de carga iraní que intentaba burlar su bloqueo, y Teherán prometiera tomar represalias.

“El ultimátum expira el miércoles por la noche, hora de Washington”, advirtió el presidente Donald Trump, al calificar de “muy improbable” una prórroga de la tregua. En teoría, el cese de hostilidades debía terminar en la madrugada del miércoles, hora de Teherán.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, afirmó que las “continuas violaciones del alto el fuego” por parte de EU constituyen un obstáculo importante para la continuación del proceso diplomático.

Mientras que el presidente del Parlamento de la república islámica, Mohamad Baqer Qalibaf respondió en la red social X: “No aceptamos negociaciones bajo la sombra de amenazas y, en las últimas dos semanas, nos hemos estado preparando para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla”.

Irán no tiene "en este momento" ningún "plan para el próximo ciclo de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto", señaló previamente el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, al poner en duda la "seriedad" de Estados Unidos.

“Muchas bombas”

Si las exigencias estadounidenses no se satisfacen antes de que termine el alto el fuego, "empezarán a explotar muchas bombas", advirtió también Trump al canal PBS, tras haber amenazado a principios de abril con aniquilar "toda una civilización".

El presidente estadounidense reafirmó que tenía la intención de mantener el bloqueo sobre los puertos iraníes "hasta que haya un 'ACUERDO'" con Teherán y dijo que le está haciendo perder a Irán "500 millones de dólares al día, una cifra insostenible, incluso en el corto plazo".