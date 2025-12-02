Femsa sube más de 4% en la BMV tras anunciar recompra acelerada de sus títulos en EU

Fomento Económico Mexicano (Femsa), lidera las ganancias en el mercado bursátil local tras informar que firmó un instrumento derivado conocido como acuerdo de recompra acelerada de acciones (ASR, por sus siglas en inglés) con una financiera estadounidense, cuya identidad no fue revelada.

Los títulos de Femsa que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganaban alrededor de 4.1% al operar en 183.69 pesos, o su mayor nivel desde el 22 de julio. Mientras que sus cotizaciones en Wall Street suben 4.27% a 100.40 dólares cada título.

La operación forma parte de la estrategia de asignación de la compañía y tiene el objetivo de aumentar los retornos de capital para sus accionistas, de acuerdo con un comunicado de la empresa enviado a la BMV.

"Dentro de los términos de este acuerdo, Femsa ha acordado recomprar de esta institución financiera un monto total de 260 millones de dólares de sus American Depositary Shares (ADS)", comunicó la operadora de las tiendas OXXO. "El ASR contempla una entrega inicial de 540,035 ADS el 3 de diciembre de 2025".

Cada ADS representa diez unidades BD de Femsa y cada unidad BD representa una acción serie B, dos acciones serie D-B y dos acciones serie D-L, sin valor nominal.

Femsa dijo que el número total de acciones que recomprará bajo el ASR estará basado en el precio promedio ponderado del volumen diario de sus ADS durante la vigencia del acuerdo, menos un descuento.

La liquidación será completada, a más tardar, en el primer trimestre de 2026.

"Consideramos que la ejecución de este instrumento le aporta un piso y un impulso al precio de la acción", escribieron analistas de Grupo Financiero Banorte, en un reporte. "Además, el programa refuerza la señal de confianza en la compañía, especialmente en un contexto donde Femsa mantiene una valuación atractiva y sólidos fundamentales", destacaron.

(Con información de Infosel)