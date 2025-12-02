Wall Street opera con ganancias en espera de indicadores clave esta semana

Los tres principales índices de Wall Street operan con ganancias la mañana de este martes. Las referencias avanzan mientras los inversionistas aguardan la publicación de indicadores de empleo e inflación que ayudarían a anticipar los próximos pasos de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, sube 0.43% a 47,491.39 puntos, mientras que el S&P 500, de las compañías más valiosas, gana 0.21% a 6,827.07 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico sube 0.54% a 23,401.19 puntos.

En la semana se publicarán varios datos de empleo que podrían ayudar a los inversionistas a tener más claridad sobre la última decisión de la Fed este año. También se espera del dato de inflación PCE, el indicador de precios favorito del banco central, al cierre de esta semana.

De acuerdo con la herramienta FedWatch, que sigue los futuros de tasa de interés, el mercado asigna una probabilidad de 89.20% a un ajuste de 25 puntos básicos el 10 de diciembre, que sería el tercero consecutivo. Para enero, la probabilidad de un recorte es de 25 por ciento.

Ocho de los 11 sectores principales del S&P 500 operan con pérdidas, con los de materiales y energía encabezando los descensos. En las ganancias, destacan industriales y tecnologías de la información. Dentro del índice Dow Jones, sobresalen las acciones de Boeing (+7.85%).

En movimientos individuales, Warner Bros Discovery (+2.2%) sube luego de informar que recibió una segunda ronda de ofertas para su compra, entre ellas una de Netflix (-1.25%). La semana pasada, solicitó a todos sus postores ofertas mejoradas antes del 1 de diciembre.