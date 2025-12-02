Bolsa mexicana opera con ganancias; destacan avances de Alsea y FEMSA

Las bolsas de valores de México operan con ganancias la mañana del martes. Los índices locales avanzan, en línea con sus pares estadounidenses, mientras el mercado espera por cifras clave en la semana que ayudarían a prever los siguientes pasos de la Reserva Federal.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, avanza 0.43% a 63,882.74 unidades, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), sube 0.44% a 1,268.14 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice referencia, la mayoría de los valores suben. Las acciones de la operadora de franquicias Alsea sobresalen con 3.69% más a 51.66 pesos, seguidas por las de FEMSA, con 3.26% a 182.19 pesos, y la financiera Regional, que gana 2.73% a 138.98 pesos.

"La bolsa inició la semana con un acotado ajuste. No obstante, esperamos que el escenario de recuperación prevalezca. En este contexto, la resistencia que tendrá que romper para fortalecer el impulso se ubica en 64,180 puntos. El soporte se localiza en 62,600", explicó Banorte.