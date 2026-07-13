Deuda de largo plazo en la BMV crece 80% en el primer semestre del 2026

El mercado bursátil mexicano cerró la primera mitad del año consolidando un financiamiento total de 355,243 millones de pesos, apoyado por un dinamismo de la deuda de largo plazo, que se posicionó como el principal motor de crecimiento del periodo, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Mientras que el mercado de deuda en su conjunto creció un 20%, alcanzando los 337,267 millones de pesos, la emisión de largo plazo fue la más notoria al registrar un incremento del 80% en comparación con el primer semestre de 2025.

Este segmento sumó por sí solo 192,866 millones de pesos, reflejando una fuerte confianza de las empresas para comprometerse con proyectos y estructuras financieras de mayor aliento.

La participación en este rubro fue diversa, con 32 emisores que se distribuyeron de la siguiente manera por sectores estratégicos. Los servicios financieros lideraron la captación con el 41% de los recursos.

Seguido por los productos de consumo frecuente al representar 29%, en energía al aportar 16% y el sector industrial concentró el 8 por ciento.

Los protagonistas del semestre

El apetito del mercado fue saciado por nombres de gran peso. Petróleos Mexicanos (Pemex) encabezó la lista de emisores de deuda de largo plazo con $+31,500 millones de pesos, seguido de BBVA México con más de 15,272 millones y Grupo Bimbo con 12,000 millones.

Otros jugadores clave como Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), Kimberly-Clark de México, Coca-Cola FEMSA y Sigma Alimentos también realizaron colocaciones significativas, estas últimas tres por un monto de 10,000 millones de pesos cada una.

Nuevos rostros y diversificación

Más allá de la deuda, el mercado de capitales aportó 17,976 millones de pesos a través de cuatro colocaciones.

Entre las que destacan Fibra Park Life, al marcó el debut de la primera FIBRA en México enfocada en vivienda en renta.

Banco Sabadell México al realizar su primera incursión en el mercado local de deuda. Credijal, como la primera graduada del programa “De Cero a Bolsa” en acceder al financiamiento bursátil.

Con un total de 725 emisiones de financiamiento en seis meses, la Bolsa Mexicana de Valores demuestra su capacidad para atender desde grandes corporativos estatales hasta empresas medianas en crecimiento, fortaleciendo la profundidad del sistema financiero nacional.